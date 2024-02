Radio España, la emisora decana de la radiodifusión española, cumple 100 años

La UNESCO dedicará el Día Mundial de la Radio 2024 (13 de febrero) a celebrar un siglo de radiodifusión en el mundo. En nuestro país se conmemorará también el nacimiento de Radio España, la emisora decana española que cumplirá 100 años.

La UNESCO ha establecido como lema de celebración del Día Mundial de la Radio 2024, del próximo 13 de febrero, "Un siglo de radiodifusión en el mundo". Justo en España, también se conmemorará, este año 2024, el nacimiento de las primeras emisoras legales de radiodifusión hace 100 años. Es así que las dos primeras emisoras que en 1924 comenzaron a funcionar con autorización gubernamental fueron Radio España y Radio Barcelona. Entre estas dos emisoras siempre ha existido rivalidad en cuanto a la atribución del decanato.

Al igual que pasa en cualquier ámbito social, siempre ha sido inevitable el deseo de querer designar a alguien como el más antiguo en el ejercicio de una profesión o actividad, es decir, a la persona más veterana que sigue viva. Para ello, sabemos que se suele emplear el término decano/a.

Según el DRAE, decanato significa "dignidad de decano". Asimismo, decano/decana, es el miembro más antiguo de una comunidad, cuerpo, junta, etcétera.

Ya vemos que es un término referido a personas, pero evidentemente se ha extendido el uso también para referirse a cosas, en ciertas ocasiones.

Fue en octubre de 1964 cuando la gran estrella radiofónica del momento, Bobby Deglané, inició una campaña reivindicando que Radio España, en la que él trabajaba por entonces, era realmente la emisora decana y no Radio Barcelona, pues ésta, al tener el indicativo EAJ-1, se había arrogado dicha distinción basándose en que Radio España tenía el EAJ-2.

Deglané argumentaba que, en el mes de noviembre de 1924, Radio España se había inaugurado oficialmente cuatro días antes que Radio Barcelona. Por tanto, era la fecha de la inauguración y no el indicativo lo que había que considerar para atribuir el decanato, ya que sin autorización oficial no se podía, por entonces, poner en funcionamiento una emisora de radio.

Esta antigua polémica volvería a reavivarse coincidiendo con los aniversarios de ambas emisoras en fechas redondas: 50 aniversario en 1974, 75 aniversario en 1999 y, ahora, el centenario en 2024.

Bien es cierto que esta ya clásica cuestión sobre el decanato se ha basado siempre en un repetido sofisma: "Radio Barcelona obtuvo el indicativo EAJ-1 y Radio España el EAJ-2".

Es así que todos los investigadores sobre la historia de la radio que han publicado artículos y libros donde se ha tratado este controvertido tema del decanato, han cometido el error de dar por sentado que a Radio Barcelona se le concedió el indicativo EAJ-1 y que, por eso, se la ha de considerar como la primera emisora española. Sin embargo, este es un argumento falso con apariencia de verdad, por tanto, es un sofisma en toda regla que han "comprado", quizás ignorantemente, muchos estudiosos de la historia de la radiodifusión española.

Los indicativos EAJ surgen inicialmente como una clasificación administrativa de las emisoras de radio atendiendo a convenios internacionales. Así, las letras EA se referían a España como país de ubicación de la estación emisora. La siguiente letra obedecía a una variable en función de la modalidad del servicio. En este caso, J, para radiodifusión. Luego, se le añadía un número en orden al registro de la licencia concedida a su promotor.

Radio Barcelona, por tanto, no obtuvo la primera licencia, sencillamente porque no existía como tal, ni siquiera como entidad jurídica. En realidad, la licencia provisional, EAJ-1, se concedió a la ANR (Asociación Nacional de Radiodifusión), formada por industriales y comerciantes del sector radioeléctrico de Barcelona. Dicha licencia estaba destinada a un proyecto de instalación de estación-emisora concreto y sujeto a la posterior autorización para su puesta en servicio, independientemente del nombre comercial que los promotores desearan ponerle a la emisora de cara a su inauguración. Es así que en la documentación administrativa oficial figuraba, como titular de la licencia/concesión, la ANR y no Radio Barcelona. Posteriormente, la licencia pasó a ser propiedad de Unión Radio, S.A. y, tras la Guerra Civil, a la Sociedad Española de Radiodifusión.

Prueba de que los indicativos EAJ nunca fueron algo definitorio de la antigüedad de una emisora es que la ya extinguida Radio Ibérica –aceptado por todos los investigadores de la historia de la radiodifusión como la primera en emitir en España– no dispuso de licencia hasta abril de 1925, con el indicativo EAJ-6. Asimismo, Unión Radio Madrid, (actual Radio Madrid de la Cadena SER), obtuvo inicialmente el indicativo EAJ-20 y, al poco tiempo, se lo cambiaron a EAJ-7, porque éste había quedado libre.

Así sucedería con muchas otras emisoras que, al desaparecer el titular originario de la concesión, el indicativo se traspasaba a un nuevo propietario. Ese fue también el caso de Radio Cádiz, que empezó a funcionar en 1925 con el indicativo, EAJ-3. Ahora, éste pertenece a Radio Valencia (Cadena SER), y, por ello, no se puede decir que Radio Valencia sea la tercera emisora más antigua de España. Asimismo sucede con la emisora Onda Cero de Madrid (954 Khz) en onda media, que emplea el indicativo EAJ-2 (titular actual la empresa Uniprex, S.A.U), y, para nada, puede ser considerada la segunda más antigua de nuestro país.

Si nos basáramos, pues, en que los indicativos EAJ son los que determinan la antigüedad de una emisora, sirviendo ello para establecer cuál es la emisora decana de nuestro país, habría que preguntarse ¿qué pasará cuando pronto desparezcan todas esas emisoras de onda media que mantienen administrativamente aún esos viejos indicativos EAJ? Y concretando, ¿qué pasará con el indicativo EAJ-1, vinculado a la frecuencia de onda media, 666 Khz, que sigue usando Radio Barcelona? La respuesta es sencillamente que quedará extinguida dicha emisora junto con su indicativo EAJ-1, dado que los EAJ han quedado obsoletos para las actuales y futuras concesiones administrativas.

Por consiguiente, surge otra pregunta para quienes sigan defendiendo la antigüedad de las emisoras basadas en los indicativos EAJ.

¿Quién heredará este supuesto decanato de Radio Barcelona? Algunos dirán que pasará a la emisora de FM de Barcelona del mismo nombre. Y que si desapareciera también la FM, pues pasará a cualquier otra emisora independiente de su tecnología que use la marca Radio Barcelona.

Este razonamiento de que lo importante es la marca de la emisora y no el indicativo EAJ, es el que sirve para zanjar definitivamente la polémica y acabar con el sofisma de que Radio Barcelona es la emisora más antigua porque obtuvo el indicativo EAJ-1.

Pues bien, dando por válido que es la antigüedad de la marca y su perdurabilidad en el tiempo lo que determinaría el decanato, vamos a aclarar qué emisora de radio española fue las más antigua en inaugurarse con la misma marca que sigue manteniendo en la actualidad.

Lo cierto es que cuando se inauguró la emisora Radio España, su marca comercial ya se había publicado días antes en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial bajo ese mismo nombre. Por el contrario, el nombre, Radio Barcelona, no era marca registrada cuando empezó a funcionar la estación EAJ-1, aquel 14 de noviembre de 1924, ni lo sería hasta muchos años después.

En cualquier negocio de prestigio es la marca lo que perdura independientemente del cambio de propietarios, de sedes, de instalaciones, etc. Así, vemos que "Telefónica" está celebrado también su centenario este año 2024, a pesar de que la actual empresa no tiene nada que ver, salvo el nombre, con la entidad originaria fundada en 1924.

Ya, en octubre de 1924, la empresa Radio España se anunciaba en la prensa para captar publicidad comercial de cara a su inauguración. Esto significa, además, que fue la primera empresa mercantil en funcionar en España, teniendo como modelo de negocio la radiodifusión comercial y operando con concesión administrativa.

Radio España es, por tanto, la primera marca destinada a radiodifusión en ser legal en España, al tiempo que la primera emisora comercial en basar su modelo de negocio en la publicidad. Asimismo, Radio España es la primera emisora en pertenecer a una empresa mercantil cuyo objeto social era la radiodifusión.

Es verdad que Radio Ibérica empezó a emitir con anterioridad a Radio España y a Radio Barcelona. Sin embargo, no disponía de licencia de radiodifusión, ya que la empresa, del mismo nombre, solo tenía como objeto social la fabricación y venta de material radioeléctrico, y, además, tampoco llegó a tener la marca comercial registrada bajo el nombre de Radio Ibérica.

Radio España ha tenido muchos propietarios a lo largo de diez décadas, y por sus micrófonos han pasado las más prestigiosas estrellas de la radiodifusión española, como Bobby Deglané, Ángel Soler, José María García, Encarna Sánchez, Alejo García, Julían Lago, Teresa Viejo, Antonio Jiménez y muchos otros conocidos periodistas. El propietario de Radio España en la actualidad es la Academia Española de la Radio.

Todas estas razones hacen a Radio España ser singular en este centenario de la radiodifusión y, por tanto, ostentar el honor de ser considerada la emisora decana de nuestro país.