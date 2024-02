Vengadores secretos: el grupo clandestino del Capitán América

Este mes de febrero estamos reseñando muchas de las obras que Panini publicó en enero y en las que el autor y guionista Ed Brubaker ha tenido un protagonismo principal. De hecho, antes de publicar esta reseña ya vio la luz otra del bueno de Ed que tenía como reclamos a la Patrulla X. Hablo en concreto de esa Génesis Mortal que también ha sido recuperada en el formato Must Have (debes tener).

En este caso seguimos con el mismo toque noir de Brubaker, pero centrado en Los Vengadores. Eso sí, no en los tradicionales sino en unos que trabajaron en la clandestinidad para misiones que debían realizarse en la sombra. ¿Quién mejor para liderar a este grupo? Pues efecticamente, el señor Steve Rogers, más conocido como el Capitán América.

Enseguida vamos con el resto de miembros del grupo, pero antes vamos a analizar los detalles técnicos del cómic: guion de Ed Brubaker, dibujo con Mike Deodato Jr, editorial Panini, cartoné tapa dura, contiene Secret Avengers 1-5, 144 páginas y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña

Misión a Marte desde la clandestinidad

Lo comenté en la reseña de Génesis Mortal y es impepinable que lo vuelva a repetir en esta ya que el autor del guion es el mismo, Ed Brubaker. El guionista de Maryland es un auténtico referente en el mundo de los cómic, ganador por ejemplo de varios premios Eisner por sus historias en Daredevil o Capitán América, y con un toque carácteristico de género noir que marca todas sus obras. Por eso su Capitán América o su Daredevil fueron tan galardonados, porque Brubaker logró integrar a dichos personajes en ese género que tanto le gusta y que tan bien sabe explorar. Todo, sin perder la esencia de los mismos.

No sorprende por lo tanto que el Capitán sea el dueño y señor de este grupo llamado Vengadores Secretos. ¿Quiénes forman parte del grupo? Nova, Bestia, Caballero Luna, Iron Patriot, Viuda Negra, Valkyria y Ant-Man. Este grupo luego tendría variaciones, pero en su inicio tuvo a estos integrantes que debutaron juntos en una misión en Marte en la cual, como no podía ser de otra manera, había una amenaza que podía destruir el universo y que tenía mucho que ver con una corona que uno de los personajes encuentra y que acabará por poseerle. El Capitán iniciará una investigación en el planeta rojo junto a sus hombres para saber qué ha ocurrido y por qué, mientras aparecen en un segundo plano Furia, la Agente Carter, SHIELD y la amenaza villanesca que hay que destruir. Además, de manera velada, aunque siempre presente, el guion desliza que hay un misterio secundario digno de cualquier película de espías o de la franquicia Misión Imposible. No les digo más porque sería spoiler.

La historia es ‘made in Brubaker’ aunque no se aleja de los que debe ser también un buen blockbuster superheroico. No podemos olvidar lo que tenía entre manos el guionista con un grupo de superhéroes que lógicamente tienes que explorar. Aún así, Brubaker siempre se las ingenia para, dentro de una historia típica de Marvel, meter varios elementos de misterio, intriga y espionaje que hacen que el lector reconozca rápidamente a quién está leyendo. Eso hace que aparte de acción haya siempre un toque de misterio que, cliffhanger al final de cada grapa mediante, sometan al lector a una trampa en la que es muy divertido caer.

La historia se lee de manera muy dinámica, fresca y pese a ese toque noir que le da más capas al terreno superheroico del grupo y lo refuerza en cuanto a complejidad, no lo convierte en lento o rebuscado. Brubaker se adapta bien para coger lo mejor de ambos mundos y formular un producto que puede gustar al lector acostumbrado a la ligereza de los cómics de Marvel y a los que prefieren una historia noir de las tradicionales.

Por otro lado tenemos a uno de los dibujantes que a mi entender son un éxito garantizado. Mike Deodato Jr es uno de mis top a nivel de dibujo y siempre que veo su nombre en una obra, al menos le doy la oportunidad. Su trabajo aquí es el habitual en este tipo de cómics y por habitual no digo que repetitivo sino que es muy regular a la hora de no bajar nunca del notable como nota final.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Estos Vengadores Secretos no se quedarán aquí ya que aún se esperan más tomos con sus aventuras, pero es el mejor momento de entrar en ellos porque es su origen y porque todo lo que viene a continuación nace de estas primeras cinco grapas. Quizá el único ‘pero’ que se le puede poner es que algunos personajes secundarios son muy secundarios, es decir, el fan del Caballero Luna, por ejemplo, no encontrará un gran papel de su héroe en este cómic y sí un tono más de acompañante que de protagonista claro.

Conclusión: si te gusta Brubaker y los superhéroes, no te va a decepcionar. Luego ya podrás decidir si quieres seguir conociendo a los Vengadores Secretos o si te lees esto y paras. El cómic permite ambas cosas porque se puede tomar como una historia que, en un tanto por ciento alto, es autoconclusiva. Al menos en cuanto a esta aventura se refiere. Si gustan, disfruten de la lectura.