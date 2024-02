El sello de Akira: D.I.O.S.E.S, la nueva aventura que reinventa el cosmos de Marvel

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de febrero vamos con tres novedades de Panini en las que podemos ver el nuevo cosmos de Hickman con Dioses, el reinicio de Conan y una grapa oscura del Spiderman más enloquecido.

D.I.O.S.E.S: ¿La nueva obra maestra de Hickman?

Esta es una sección que invita mucho a traeros primeras grabas o reinicios de cabeceras de personajes para que podáis entrar en ellas y en este caso más que de un personaje hablamos de un nuevo mundo dentro del universo Marvel. Aunque más que mundo hablamos un poco de cosmos, a decir verdad, porque Jonathan Hickman es un experto en crear universos diferentes con bases ya establecidas, como UItimate, y aquí coge elementos y personajes de sobra conocidos como el Doctor Extraño, por ejemplo, y los une a nuevos protagonistas que, al menos en esta primer grapa, me han convencido plenamente.

¿De qué va DIOSES? Pues es complicado decirlo, porque estaríamos hablando de una serie de personajes y organizaciones relacionadas con la mística, que siempre han estado ahí y que no hemos visto hasta ahora. Todas ellas, como es obvio, tienen como base el universo Marvel. Hablamos de magia en mayor medida. Es como un universo paralelo dentro del propio universo Marvel. Un poco ángeles contra demonios, pero dejando de lado la religión para centrarse en el uso de la magia. El protagonista, por ejemplo, es una especia de mago chuleta y muy carismático que hace las veces de un HellBlazer mucho más light y luminoso. No llega a esa oscuridad de Constantine ni de broma, pero tiene trazos. Él será el gran protagonista de esta grapa de 64 páginas, una doble básicamente, que se centrará primero en darnos a conocer a dicho personaje principal y luego en resolver un problema que, como no, podría destruir todo y a todos.

Es pronto para decir que esta nueva idea de Hickman va a ser rompedora y buena, pero la lectura de esta primera grapa refuerza las esperanzas que se ponen en estos DIOSES. Me convence el protagonista, los secundarios que le rodean y la premisa de ese mundo mágico que nadie ve y que supuestamente mantiene unido todo lo que conocemos. Además, el dibujo de Valerio Schiti es de un nivel muy alto y se adapta muy bien al tipo de narrativa que pide el guion y al fondo del asunto que aquí se trata. Panini, como ya hizo con cabeceras como Daredevil o Capitán América, rebaja el precio a 3,50 euros para llamar la atención de los indecisos y creo que es una buena oportunidad para probar con ello.

Precio: 3,50 euros

Un oscuro y asombroso Spiderman

En este caso nos vamos al opuesto de la grapa anterior con un Asombroso Spiderman en su grapa número 23 y que, por ese motivo, no puedo recomendarla a alguien que no esté metido ya en dicha etapa liderada por Zeb Wells. Eso sí, si ya estás dentro de este Spiderman bastante diferente a lo que vemos habitualmente, incluyendo a Mary Jane con una relación que no es precisamente junto a Peter, me parece una grapa muy interesante. Primero porque cierra un arco bastante oscuro en el que Kraven y el Duende Verde son protagonistas y segundo porque vamos a ver a Spiderman poseído por la locura del Duende y actuando como jamás haría el bueno de Peter Parker.

Esa primera parte de la grapa es la más interesante, sin embargo, la segundo no me ha convencido nada. No quiero hacer spoilers, pero me parece que la segunda parte de la grapa supone más un relleno que otra cosa y solo los muy amantes del spiderverso podrán disfrutarla. Traducción: lo bueno está al principio.

Precio: 5,50 euros

Si quieres entrar en Conan, aquí tienes un punto de inicio

Y terminamos con lo mismo con lo que hemos empezado, es decir, con una nueva cabecera con un personaje mítico que es ni más ni menos que Conan El Bárbaro. Ojo, esto lo publica Panini, pero no es Marvel sino de Titan Cómics. Jim Zub al guion con un espectacular Roberto De La Torre al dibujo vuelven a los orígenes de Conan sin los corsés de tener que controlar sangre o violencia. Aquí veremos al Conan más bárbaro, nunca mejor dicho, y todo apunta a que no bajarán el pie de ese acelerador en cuanto a contundencia.

Desde el primer momento vemos a un Conan reconocible para sus fans más experimentados y para aquellos que solo conozcan su leyenda. Es un gran punto de entrada si te pica la curiosidad por el cimerio o si quieres una reformulación del guerrero que no deja de lado la esencia ya explotada del mismo.

Por suerte Conan está de moda (nunca ha pasado de la misma) y Panini nos ofrece productos como la nueva Biblioteca Conan, mismo formato que la Biblioteca Marvel, u Omnibus como el Conan Rey del que ya os hemos hablado en esta sección.

Precio: 5,50 euros