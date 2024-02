Batman Tiempo Muerto: ¿El Tom King bueno o el demasiado enrevesado?

Me encuentro en una encrucijada. Lo reconozco. Batman Tiempo Muerto de Tom King me dejó en su día despistado en mi análisis final y ahora con esta nueva edición de ECC tengo las mismas sensaciones tras su relectura. Me gusta y no me gusta. Me atrapa, pero luego me suelta. Lo compro aunque no lo tengo del todo claro. Y como tengo tantas dudas voy a usar estas líneas para reseñar la obra y como terapia para sacar fuera todo lo que se me pasa por la mente.

Antes de psicoanalizar todo esto, vamos con el apartado técnico, porque luego tenemos mucho trabajo por delante: guion de Tom King, dibujo de David Márquez, editorial ECC, contiene Batman: Killing Time núms. 1-6 USA, cartoné tapa dura, 208 páginas y un precio de 27,50 euros.

Vamos al diván

¿Batman vivo o Batman muerto?

Tengo solo una cosa clara de este trabajo de Tom King y es que el dibujo de David Márquez no me deja ninguna duda. Trabajazo del dibujante nacido en Londres que vuelve a coger a personajes míticos para darles una fuerza y una presencia espectaculares. Batman aquí está imponente, pero es que al murciélago se unen Catwoman y Acertijo que le van a la par. Os dejo varios ejemplos de lo que impone el dibujo de Márquez:

Ahora bien, con el guion tengo más dudas. Parto de la base de que Tom King me encanta. De hecho su asociación con el español Jorge Fornés tanto en Rorschach como en Calle Peligro me está dejando con la boca abierta, sin embargo, en este Batman me hace dividirme en dos opiniones diferentes. Por un lado el inicio de esta historia y su desarrollo me parecen, para variar, de notable tirando a sobresaliente, sin embargo, me da la sensación de que el bueno de Tom tiene momentos en los que, sin necesidad, se complica la vida hasta límites insospechados. Muchas veces le sale bien, porque es un genio de crear puzzles maravillosos con piezas muy descolocadas al principio que encajan al final, pero aquí no me llega a atrapar de principio a fin.

¿De qué va Tiempo Muerto? En esta historia Tom nos pone como protagonistas principales a Catwoman y Acertijo mientras deja por muchos momentos de secundario al propio Batman y a gente como el Pinguïno. Todo empieza con un robo que a su vez esconde otro robo. Killer Croc será protagonista del primero y Catwoman y Acertijo del segundo. Algo tienen en su poder que es capaz de asustar incluso al propio Batman, el cual cuando se entera de estos hechos sale presto y veloz para hacerse con él y recuperarlo. Además, Tom incluye conspiraciones y traiciones con villanos míticos de Batman y va retorciendo la historia grapa a grapa siempre con el misterio del objeto robado. Para desentrañarlo, King usa diferentes flashbacks que nos llevan a la Grecia Clásica y es ahí donde yo me empiezo a bajar del barco, porque querido Tom, aquí, a mi parecer, te has metido en un follón demasiado complejo. Igual que con esa narrativa, que acaba saturando, en la que te va contando de manera omnisciente qué hora es y qué año es. Pufff... se me hizo bola a veces.

El problema del guion es que no sé muy bien a dónde quiere llegar Tom King. Si quitas la parte de lo que significa el objeto robado apenas hay misterio. De hecho lo mejor del cómic, a mi entender, es este personaje llamado el Servicio que me parece un acierto rotundo de King. Sus peleas con Batman y su forma de explicar lo contundente que es en su trabajo me recuerdan al lenguaje que se utiliza en películas como John Wick. Seriedad mientras te parto la cara, básicamente. Ese personaje, sin duda, hace que este cómic valga la pena. Eso y ver, entre otras cosas, a Batman dándose de guantazos con leones. Casi nada, señoras y señores.

Como pueden leer, mis sensaciones van y vienen. Cosas buenas y cosas malas. Por eso me confunde este cómic de King. Malo no es, ni de broma. Buenísimo, a mi entender, tampoco. Por eso me parece que no es una lectura ni mucho menos para alguien que empieza ni para un lector que solo quiere picotear del personaje. Esta lectura es para veteranos ya que intenta ofrecer algo más sobre todo en forma más que en fondo.

Conclusión: sigo confuso. Entiendo que este cómic genere amor y odio a partes iguales. Lo mejor, el dibujo de Márquez y el personaje del Servicio. Lo peor, la narrativa repetitiva de horas y lugares y también la resolución del misterio del objeto. Si gustan, disfruten de la lectura.