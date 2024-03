Kevin Smith nos muestra cómo empezar a leer cómics de Green Arrow

Siendo sincero, nunca he sido un amante de los arqueros del mundo de los superhéroes. Ni lo he sido de Ojo de Halcón en Marvel ni tampoco de Green Arrow en DC. Eso sí, siempre he picoteado algo de aquí y de allá para conocer a ambos personajes y, como mínimo, tener una idea general de los mismos. Por eso creo que si alguien tiene esa sensación que yo he tenido de querer picotear un poco del mundo del señor Oliver Queen, hoy os traemos a esta sección una opción que puede satisfacer esa curiosidad.

ECC ha recuperado en su formato de Grandes Novelas Gráficas de DC esta etapa del también cineasta Kevin Smith en la que unió fuerzas con el talentoso dibujante Phil Hester para devolver a la vida al arquero verde de DC. Es evidente que lo lograron, aunque la pregunta es la siguiente: ¿Lo hicieron con éxito?

Ahora respondemos a esa pregunta, pero antes vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Kevin Smith, dibujo de Phil Hester, contiene Green Arrow núms. 1 a 15 USA, editorial ECC, cartoné tapa dura, 384 páginas y un precio de 44,50 euros.

Llenen de flechas el Carcaj y vamos con la reseña

Nueva fórmula para iniciados y punto de entrada para novatos

Seguro que les suena de algo si les digo que un millonario mujeriego y pendenciero pasa de ser un playboy a un superhéroe tras sufrir un trauma en su vida. Les suena, ¿verdad? Bueno, en este caso dicho personaje no se llama Bruce Wayne/Batman y el trauma tampoco le llegó en su más tierna infancia. Aquí en Green Arrow, el protagonista es el rubio Oliver Queen, su trauma llegó al estar desaparecido en una isla tras un accidente y su ciudad no es Gotham sino Star City. Fue en esa isla donde la vida de Oliver cambió y pasó de ser ese millonario despreocupado y poderoso a ser un idealista vestido a lo Robin Hood con una clara tendencia política de izquierdas.

Este Robin Hood sin poderes, pero con un arsenal de flechas y habilidades físicas espectaculares, a la par que financiadas por su fortuna, fue un protagonista asiduo del mundo DC hasta que llegó su muerte en una explosión que sirvió para salvar al mundo. Su fallecimiento no dejaba lugar a la duda. De hecho, Superman lo vería con sus propios ojos y el resto del mundo DC enterró al señor Queen de manera definitiva. El ‘problema’ de las muertes en los cómics es que, la mayoría, no duran mucho y casi todas sirven para reformular a un personaje en cuestión y darle otro enfoque. Eso pasó con Green Arrow. Entonces... ¿Qué hizo Kevin Smith para devolverle a la vida?

No les voy a contar cómo resucitó Kevin a Green Arrow, porque básicamente estaría fastidiando el cómic antes de que se lo puedan leer, pero sí les puedo decir que en esta historia o arco argumental llamado ‘Carcaj’, tanto Oliver Queen como el resto de los miembros de la Liga de la Justicia deberán descubrir cómo ha regresado del mundo de los muertos. Kevin lo único que nos muestra al principio de este arco es a Green Arrow trabajando con normalidad en Star City, financiado a día de hoy por un misterioso benefactor, ayudado por una joven chica que posteriormente será su aprendiz y con claras lagunas mentales que le han hecho olvidar que murió. A través del misterio de su resurrección, el guionista va tirando dardos de su pasado para crear una narrativa que en su día sirvió como nuevo punto de entrada al personaje y también como reformulación del mismo para los que ya le tenían entre sus favoritos. Traducción: de un plumazo, Kevin Smith llamó a los fans nuevos y a los antiguos para que se unieran al mundo de Green Arrow.

En mi opinión, Kevin Smith hizo un gran trabajo con este nuevo enfoque. Bien es cierto que la historia de cómo revivió Green Arrow te la tienes que coger con papel de fumar, porque se saca de la manga algo bastante raro. Eso sí, lo más importante de este arco no es eso sino que Smith logró sintetizar en pocos números todo el carácter de Flecha Verde para recuperar su mejor versión, perdonar sus pecados pasados, que eran muchos, y relanzar al personaje. Porque el mejor Green Arrow siempre ha sido vacilón, provocativo, mujeriego, un poco cansino con sus ideales y con conversaciones repletas de sentido del humor y eso lo encontramos en este tomo. Tiene momentos junto a Batman o Green Lantern, por ejemplo, repletos de ironía, sarcasmo y mala leche. Eso ha sido siempre lo que ha gustado a sus fans y aquí en Carcaj lo tenemos.

Por otro lado, esta historia es lógicamente sobre Green Arrow, pero hay mucha presencia de gran parte de la Liga de la Justicia, como Batman, Superman, Wonder Woman o Linterna Verde, además de secundarios relacionados con la vida personal de Arrow como su hijo, Canario negro y una nueva protagonista femenina, que aquí se da a conocer para después ser su pupila. Pack completo del universo de Arrow, por resumirlo en pocas palabras. Todo ello con un dibujo de Phil Hester, muy de dibujos animados, aunque siempre con ese toque más serio que, mezclados, funciona perfectamente. Os dejo varios ejemplos:

Por último el guion tiene algún que otro giro que sube la nota final de la historia pese a que por momentos sí es cierto que hay alguna laguna narrativa o mucha información que los más neófitos del lugar sentirán como huérfana de contexto. Pese a ello mantengo que es una buena toma de entrada y si quieres llenar esas lagunas porque te ha picado el gusanillo, eso querrá decir que te ha gustado el cómic, ¿verdad?

Conclusión: el dibujo de Phis Hester es siempre de por sí una validación para la lectura de cualquier tomo y además aquí el trabajo de Kevin Smith, para conjuntar un buen punto de entrada para novatos con una reformulación efectiva para veteranos, es notable. Eso sí, no estamos hablando de Batman o Superman. Si quieres entrar aquí a 44,50 euros el tomo tienes que tener claro que Green Arrow, como secundario, es un personaje para muy cafeteros. Si gustan, disfruten de la lectura.