Volvamos a los 90: ¿Se acuerdan del Fénix de los Caballeros del Zodiaco?

Avisé en su día y aquí estamos de nuevo con otro tomo más de los Caballeros del Zodiaco, en concreto, el tercero de esta nueva edición de Planeta. Volvemos al mundo del manga y de rebote cogemos la máquina del tiempo para regresar a esa época de los años 90 en la que cinco caballeros del zodiaco robaron el corazón de los más jóvenes de la casa. Ellos eran Seiya, Shun, Hyoga, Shiryu e Ikki o lo que es lo mismo, Pegaso, Andrómeda, Cisne, Dragón y el Fénix.

Tras ese inicio de las aventuras de Seiya y compañía que vivimos en los dos primeros tomos, saltamos del momento en el que Pegaso lograba su armadura y la mostraba en el torneo de caballeros, a este duelo ante la versión oscura de cada uno de nuestros héroes. Los que ya conozcan la historia saben que hablo de los caballeros negros. Esta versión villana de los caballeros de bronce que tenían armaduras idénticas a las de nuestros héroes, pero desde el lado tenebroso de la... de la fuerza no, pero ya me entienden.

En este tomo, Ikki y sus caballeros negros han robado la armadura de Sagitario y la han dividido en partes. Seiya y compañía viajarán juntos para encontrar todas las piezas y juntarlas por fin, pero en este duelo cada uno de ellos se verá las caras con su versión oscura. Aquí volveremos a ver los meteoros de Pegaso en su versión villanesca y lo que ocurre en tu cuerpo cuando te golpean. Conoceremos la capacidad del caballero del Dragón para dar sudor y sobre todo sangre por sus amigos. Y sí, por fin descubriremos por qué Ikki pasó de ser un niño protector y abnegado héroe de su hermano Shun a convertirse en un monstruo cruel y despiadado.

Lógicamente este cómic es para aquellos que ya se han hecho con los dos primeros o para fans de la serie de televisión que ya conozcan la historia. Eso me está pasando a mí. No necesito saber lo que ocurre antes o después de cada tomo ya que conozco lo que pasa y eso hace que disfrute mucho recordando la historia de estos caballeros en conjunto o picoteando de aquí y de allá. Si encajas en esto, te puedes hacer con este tomo sin problemas. Además, la narrativa es igual de rápida y veloz de lo que era la serie de animación. Este manga se devora en poco tiempo. Hay acción, todo lo que nos gustó de los caballeros en su día y ojo, mucha violencia y mucha sangre. Sangre en blanco y negro, pero mucha. Esto, a mi parecer, no es apto para niños. De adolescentes para arriba, porque por mucho que en su día esto se pudiese ver en televisión a las horas en la que los más pequeños estaban delante de la caja negra, no es ni mucho menos un producto infantil. Sí juvenil.

Antes de terminar, vamos con el apartado técnico del cómic y cerramos con una conclusión: obra de Masami Kurumada, rústica con sobrecubierta, manga, editorial Planeta, blanco y negro, 272 páginas y un precio de 11,95 euros.

Conclusión: a mí esta parte de la historia me trae muy buenos recuerdos. Los caballeros negros, que llegaban justo antes del inicio de la saga de las 12 casas, eran un aperitivo increíble para lo que se avecinaba. Además conocíamos por fin el origen del caballero Fénix y todo el mundo sabe que a lo largo de la historia de los caballeros, Ikki siempre será un personaje fascinante. Aquí descubrimos qué pasó con él y solo por eso ya vale la pena. Si gustan, disfruten de la lectura.