¿Fan de los X-Men?: llega el 'libro santo' de la Patrulla X de Claremont con un Omnibus de 1008 páginas

¡Vuelve Territorio Omnibus! Vuelve una de mis secciones preferidas porque aparte de leer buenos cómics, estos Omnibus te permiten mantenerte en forma con ellos. Kilos y kilos de calidad en viñetas que puedes levantar a la vez que los lees. ¡Qué más se puede pedir! Ahora en serio, hoy tenemos entre manos uno de los denominados ‘libros santos’ del mundo del cómic porque la Patrulla X o los X-Men, como los quieran llamar, forman parte de la leyenda de los superhéroes y por lo tanto de la historia de los tebeos. Este grupo tuvo una primera formación, nacida en los años 60, esa fue su primera génesis, pero la segunda sería la que, de la mano del guionista Chris Claremont, les colocó en lo más alto del mundo Marvel.

Creo que si preguntas a cualquiera, quiénes son los miembros míticos de la Patrulla X, la mayoría te van a mencionar a Cíclope, Lobezno, Tormenta, Coloso o el Rondador Nocturno, sin embargo, mucha gente, ajena al mundo de los cómics, no sabrá que este grupo, con estos nombres concretos, no fueron los primeros en estar a las órdenes del profesor Charles Xavier. Cíclope sí, pero personajes de tal calado como Lobezno o Tormenta, llegaron más tarde, concretamente en la denominada Segunda Génesis. Este Omnibus contiene el arranque de esa nueva formación y sus primeras aventuras bajo los guiones de Claremont y el dibujo, entre otros, de Dave Cockrum.

Este Omnibus de 1008 páginas incluye todo lo relacionado con los primeros momentos de formación y consolidación del nuevo grupo: Giant-Size X-Men 1, The X-Men 94-128 y Annual 3, Iron Fist 14 y 15, Marvel Team-Up 69, 70 y 89 y material de Marvel Treasury Edition 26. A través de todas estas grapas podremos ver eventos tan importantes como el rescate del grupo original en Krakoa, la muerte de algunos de sus miembros, el desarrollo de la personalidad de un personaje tan carismático como Lobezno, la tragedia de Tormenta, el racismo antimutante que sufrió el Rondador Nocturno, el retorno de los Centinelas, los duelos ante Magneto o el nacimiento del Fénix de Jean Grey. También incluye grapas sueltas de personajes como Iron Fist que están unidos argumentalmente a los sucesos que les iban pasando a la Patrulla en su cabecera principal.

Dicho todo eso, si nos vamos al terreno de la crítica del contenido, volver a leer estas grapas es una maravilla para cualquier amante de los cómics. Son obras de su época, tienen el texto explicativo más voluminoso que lo que se ve en la narrativa actual, pero el nivel de entretenimiento es una delicia. Este cómic, por su estilo, por sus diálogos, por su narrativa y por las aventuras que se ven aquí, las cuales sirven además para desarrollar los vínculos y la personalidad de los propios personajes, son perfectos para todo tipo de lector. Te lleva en volandas hacia la sonrisa con los momentos divertidos, hacia la tensión con los instantes de misterio y hacia el drama cuando ves que esta familia, tu familia, sufre. Esto es puro entretenimiento y se nota desde el primer momento. En la página 10, aunque os podría decir la 5 directamente, ya sabes por qué esta era es considerada historia viva del cómic.

"¿Cómo narices se les ocurrían estas cosas?". He dicho esto 40 veces durante la relectura. Es tal la genialidad de esto puesto en perspectiva que jamás dejará de sorprenderme. Además, se incluyen guiños muy graciosos como ese momento en el que Stan Lee y Jack Kirby aparecen en el propio cómic y dicen "esto no pasaba con nosotros". Ma-ra-vi-llo-so.

Por supuesto este cómic es histórico y atemporal porque tenemos grandes momentos míticos de la Patrulla, incluyendo el inicio de todo con el Giant Size, rivales de todo tipo como los Centinelas o Magneto, el momento en el que Jean Grey se convierte en el famoso Fénix o el desarrollo personal de personajes como Lobezno, Cíclope o Tormenta. Todo ello, unido, hace que cualquier lector que quiera la esencia y el ADN de este grupo tenga la oportunidad de metérselo en vena a través de este Omnibus.

Analizado el contenido, analizo la edición. Los puntos más positivos de este Omnibus los encontramos en lo estético y en la impresionante cantidad de extras de los que disponemos. Me ha hecho mucha gracias esas cartas del lector, que como en toda la Biblioteca Marvel se incluyen en los tomos, y que dejan joyas de algunos críticos que pedían, por ejemplo, que Lobezno se fuese del grupo o se les hinchaba la vena cuando veían el "rollo multicultural" que Claremont introdujo. Por cierto, para aquellos que critican a Marvel ahora por meter personajes de diferentes razas... queridos ignorantes, esto tiene muchas décadas y Claremont ya hizo en su día eso que tanto criticáis ahora y que, supuestamente, es una moda actual. No, ya se hacía en los 60, 70, 80... Desconocer este tipo de cosas, como es habitual, crea mensajes falsos. Así que este tomo también sirve para aprender.

Volviendo al Omnibus, el papel satinado, con menos brillos de lo habitual, hace que el tomo sea más ligero de lo que parece en un primer momento. Además, debajo de la sobrecubierta, tenemos una porta espectacular, perfecta para coleccionista, donde nos vamos al origen mismo del dibujo de esta Patrulla. Es, por lo tanto, una verdadera joya. Por último me gustaría destacar la facilidad con la que este tocho se abre, permitiendo una apertura cómoda y sin esos sonidos tan lúgubres que asustan a muchos perfeccionistas del cómic que no quieren roturas o fallos. Eso sí, es una lectura casera, no para ir con el este tomo en el metro o en el autobús salvo que seas el mismísimo Coloso o Juggernaut (sí, él también aparece aquí).

Os dejo varias imágenes de la estética del Omnibus:

Por último me gustaría destacar la importancia de tener aquí, en este Omnibus, esa relación maravillosa de guion-dibujo entre Claremont y Dave Cockrum. Asociación bestial. Igual que la posterior llegada de otros genios como John Byrne. Aquí tenéis varios ejemplos:

Conclusión: libro santo. Ya lo he dicho. ¡Aquí empieza el mejor Lobezno, señoras y señores! ¡Qué mas quieren! Esto es una ‘biblia’ de la Patrulla X y tanto si eres fan como si dudas en acercarte a ellos, por curiosidad o porque en su día alucinabas en los 90 con la serie animada, todo lo que bueno y lo más importantes de este grupo está aquí con Chris Claremont a la cabeza. No lo dudes. Matrícula de honor. Igual que el dibujo de Dave Cockrum que luego dará pasó a dibujante tan destacados como John Byrne, que también participó en los guiones. Aquí lo tienen todo. 1008 páginas. 80 euros. La economía no ayuda a casi nadie en estos momentos, pero si hay algo por lo que correr el riesgo es esto. Si gustan, disfruten de la lectura.

Apartado técnico del cómic: guion liderado por Chris Claremont y dibujo con Dave Cockrum, contiene Giant-Size X-Men 1, The X-Men 94-128 y Annual 3, Iron Fist 14 y 15, Marvel Team-Up 69, 70 y 89 y material de Marvel Treasury Edition 26, editorial Panini, 1008 páginas y un precio de 80 euros.