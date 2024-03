Essentials de bolsillo y evolución en las grapas: el bombazo de Panini cómics para el mercado español

Desde hace unos días y bajo el lema ‘Back to basics’, Panini Cómics ha ido lanzando guiños a sus lectores sobre cómo serán sus nuevos cambios editoriales de cara a este 2024 y que continuarán en 2025. Después de mucha expectación alrededor del tema ya tenemos el comunicado oficial de Panini y en Libertad Digital hemos preparado una pequeña guía para comentar las novedades más importantes, como el retorno de los comic-books que sustituirán a algunas grapas, ojo, sin dejar morir el formato en las cabeceras más importantes, o la llegada de la línea de bolsillo llamada Essentials.

"Panini Comics emprende una ambiciosa iniciativa destinada a afrontar los retos que presenta el mercado del cómic en estos momentos, con importantes cambios en su línea editorial. Nuestra respuesta consiste en volver a los orígenes de Panini, mediante publicaciones que faciliten la lectura, con mayor apuesta por formatos económicos que nos permitan afrontar dichos retos y consolidar la búsqueda de nuevos lectores", comenta la editorial en el inicio de su nota de prensa.

Vuelven los comic-book, pero no mueren las grapas

¿Cuáles son esas novedades? La más destacada gira alrededor de las grapas en las que hay que hacer un matiz clave y muy importante: no muere la grapa. De hecho desde la propia editorial se insiste en que este formato es para ellos un puntal básico del mundo de los tebeos que se mantendrá en sus cabeceras más importantes. Esto quiere decir que líneas como las de Los 4 Fantásticos, Daredevil, Capitán América, Hulk, Los Vengadores, Inmortal Thor o Spiderman Superior seguirán con su publicación mensual y no tendrán cambios. Es más, a partir de ahora Panini se compromete a no introducir en grapas dobles dos cabeceras diferentes sino que el lector tendrá únicamente lo que pide, sin llevarse como ‘extra’ otra cabecera que no quiere leer. Sí que se englobarán dentro de estas series sus respectivos Annuals o Giant-Size, así como crossovers.

Donde llega el principal cambio es en el resto de las cabeceras, las cuales tendrán diferentes ritmos de publicación. Habrá publicaciones mensuales, bimensuales y trimestrales, con los consiguientes números que irán de 1 a 3. Todas ellas en formato Comic-Book. En el capítulo de mensuales encontramos cabeceras como Universo Marvel, Los Vengadores, El Asombroso Spiderman, Patrulla-X, Lobezno, Los 4 Fantásticos y Ultimate Spiderman. Donde llega el gran cambio es en el Comic-Book que englobará las cabeceras trimestrales: Comic-Book con Lomo, de unas 80 páginas y parecidos a los que en su día se pudieron ver de Spiderman y que aún siguen en las comictecas de muchísimas personas.

En esa línea de comic-book trimestral encontramos cabeceras como Los Espectaculares SpiderMen, Veneno, Masacre, Ultimate Black Panther, Ultimate X-Men, Doctor Extraño y futuros estrenos mutantes como X-Force, Factor X o NYX. Además, en algunas cabeceras se aprovechará este formato para hacer transiciones entre etapas, como será el caso de Lobezno. Ya hemos dicho que seguirá en grapa, pero Panini usará su comic-book para varias miniseries que harán de transición entre la etapa actual y la siguiente: Deadpool/Wolverine: WWIII (septiembre), Hellverine (octubre) y Caza Sangrienta(noviembre).

Dentro de las reglas de publicación de estos formatos hay que decir que se irán distribuyendo por el calendario "sin que coincidan en el mismo mes más de dos comic-books con lomo de una misma franquicia". Según informa Panini el hecho de agrupar tres números en un mismo comic-book hará que el precio de lo que hubiesen sido tres grapas por separado disminuya "adaptándose mejor así a lo que pide el mercado y a sus ventas".

Os dejamos imágenes del comunicado de Panini para hacer más claro el concepto y dónde tendrá lugar:

Línea de bolsillo: llegan los Essentials entre 8,99 y 9,99 euros

Mucho se ha hablado de la posibilidad de que Panini, como hizo ECC con los DC Pockets, incluyese en sus formatos uno de bolsillo que, a precios muy económicos, trajese de nuevo los mejores clásicos de Marvel, hecho que permite una lectura barata y cómoda a la vez que un punto de entrada para nuevos lectores. Panini ha cumplido con esta demanda y se lanza con los denominados Essentials entre 8,99 y 9,99 euros.

Serán dos títulos al mes, en formato rústico (tapa blanda) y con un tamaño de 15x23 cm. Los primeros lanzamientos serán Los Vengadores Desunidos con los nuevos Vengadores de Brian Michael Bendis y Spiderman Toda una Vida con Chip Zdarsky y Mark Bagley.

Os dejamos también los Essentials adelantados por Panini en su comunicado:

Con estas novedades, Panini buscará atraer nuevos lectores a formatos más cómodos y baratos además de reformular su líneas de grapas con los comic-books. Estos cambios han empezado ya y llegarán hasta 2025, año del vigésimo aniversario de la llegada de Panini Comics a España.