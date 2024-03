Diario de un misántropo, el placer de odiar

En 1823, durante un período amargo de su vida, marcado por una controversia sobre sus obras anteriores y la disolución de su matrimonio, William Hazlitt escribió El Placer de Odiar. Disgustado por la florida literatura romántica que ganaba impulso en el período inmediatamente posterior a la Revolución Francesa, Hazlitt opuso resistencia inspirándose en las obras de Jean Jacques Rousseau, Edmund Burke y poetas ingleses de renombre. Fascinado por los extremos que pueden alcanzar las distintas capacidades humanas, escribió los ensayos que componen el volumen como un llamado a la comprensión no sólo del placer que puede deparar el odio cuando es conducido orgánicamente, sino también de las virtudes del realismo literario.

Inevitablemente, Hazlitt convoca a Molière y a El Misántropo (1666) y su cruda exhibición del irreconciliable antagonismo entre conformismo e inconformismo. Alceste, el personaje central, aborrece la charlatanería intrascendente de las elites ociosas. Luego de haber despellejado salvajemente a Covington, un crítico que considera que su condición de tal le permite escribir obras de teatro, Alceste ataca despiadamente a Jennifer, la mujer que ama. Su determinación de decir la verdad resulta ser más destructiva que el instinto hipócrita de evitarla.

Si tan solo tuviese una condecoración por cada imbecilidad vista u oída, lucirían en mi pecho más medallas que las recibidas por el general MacArthur. A lo largo de una vida plagada de disgustos, he tenido la oportunidad de cosechar una multitud de sentencias, propias y ajenas, que ilustran el desconcierto, la pereza y la credulidad de una especie perdida en un laberinto del cual no sabe cómo salir y al cual no entiende cómo llegó. A continuación presento algunas de ellas.

Pase lo que pase siempre será para peor. Por lo tanto, es conveniente que nada suceda o que suceda lo menos posible. Robert Gascoyne-Cecil Todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero no una primera. Gustavo Jalife Mi padre había estrechado con él (el verbo es excesivo) una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Borges No los odio. Solo me siento mejor cuando no los tengo cerca. Charles Bukowski Desprecio a los hombres porque soy mejor que todos ellos a pesar de ser tan defectuoso. Samuel Johnson Considero que las multitudes son repulsivas. Me gustan los desiertos, las prisiones y los monasterios. He descubierto, también, que hay menos idiotas a 3000 metros de altura. Jean Giono Hay mucha gente en Londres que no desea sentirse acompañada por sus semejantes. Es para la conveniencia de esta clase que se creó el club Diógenes, que tiene entre sus miembros a los hombres más huraños de la ciudad. Ningún miembro del club tiene permitido percatarse de la presencia de otro socio. Excepto en la Sala de Extraños, no es permitido hablar en ningún sector de sus instalaciones. Mi hermano es uno de los fundadores del club y yo encuentro su atmósfera muy relajante. Sherlock Holmes No espero nada del hombre y no le reconozco autoridad a su raza. Es una locura vivir esperando lo que nunca se puede alcanzar. El hombre es más despreciable en la medida en que se compara con sus pretensiones. Es mejor reírse del hombre desde fuera de su universo que llorar por él desde dentro. H.P.Lovecraft Los hombres educados son tan superiores a los no educados como los vivos a los muertos. Aristóteles Todos los años el mundo es invadido por millones de bárbaros. Los llaman niños. Anónimo Nunca le creas a tu interlocutor de turno. A lo sumo te dirá un décimo de lo que realmente piensa. GJ Midas: ¿Qué es lo mejor y más deseable para la humanidad? Sileno: Lo mejor es imposible: no haber nacido. Lo segundo mejor es morir pronto. Sófocles. Edipo en Colono No es la ausencia de amor sino la ausencia de amistad la razón del fracaso del matrimonio. Nietzsche La causa de todos los problemas humanos es la incapacidad de las personas de permanecer sentadas a solas dentro de una habitación. Pascal El ciudadano noble es misárquico o no es noble, ni ciudadano. GJ Algunos científicos sostienen que el hidrógeno, que tanto abunda, es el componente fundamental del universo. No estoy de acuerdo. Sostengo que hay más estupidez que hidrógeno y que, por lo tanto, la estupidez es la piedra angular sobre la que se construye todo lo existente. Frank Zappa A la gente le gusta mentir. Es una guerra de todos contra todos. La historia de la humanidad es un libro escrito con sangre. Solo somos animales atrapados en un foso. Bertram Gilfoyle Cada uno recibe el trato que reclama. A los imbéciles, primero el sarcasmo y después el silencio eterno. GJ Lo que tú llamas amor lo inventaron tipos como yo para vender medias. Don Draper En 1987 escribí un guion de cine para un conocido director. Luego de leerlo me recomendó "Soy Leyenda", novela de Richard Matheson. A medida que avanzaba en la lectura tenía sensaciones que no podía identificar. Hacia el final de la historia descubrí que el protagonista, Robert Neville, no era Robert Neville; era yo. GJ Todavía no aprendí cómo tratar a los humanos. Mycroft Holmes Una persona que tiene hijos entrega rehenes a la fortuna. George Franklin Getty En toda mi vida solo confié en tres personas y las tres se conjuraron para estafarme. Virgil Oldman Juntarse con gente es convocar a la desgracia. Todo termina mal, en el mejor de los casos. GJ 1. La total honestidad es una completa mentira. 2. El matrimonio es sagrado sólo para quienes nunca han estado casados. 3. Jamás se debe subestimar la tendencia de los seres humanos a actuar en contra de sus propios intereses. 4. Si no fuera por el miedo a ser descubiertos, la mayoría de nosotros nos comportaríamos como salvajes. 5. El sexo siempre tiene consecuencias, la mayoría de ellas negativas. Allison Burnett Me compadezco de todos y de todo. Diodoro Sículo Zona de confort es también zona de sufrimiento. KJ

