Los Superhijos del español Jorge Jiménez: así son los hijos de Batman y Superman

Uno de los grandes privilegios de un dibujante llega cuando tiene la posibilidad de crear desde cero a un personaje. Si ya de por sí es un auténtico privilegio que tus manos ilustren las aventuras de leyendas como Batman y Superman imaginen si, dentro de ese universo, te piden crear de la nada personajes tan importantes como los hijos de Clark Kent y Bruce Wayne. Eso fue lo que le pasó al español Jorge Jiménez y por eso os traigo hoy a esta sección la divertida historia de los Superhijos.

Para aquellos que no conozcan la historia dentro de este cómic, el propio Jorge contó en su día que cuando esperaba la petición de DC de que él fuese el dibujante principal de Superman dicha oportunidad pasó de largo para decepción del granadino. Eso sí, de una desilusión nació algo que, posteriormente, le ha llevado a asentarse en la élite con, entre otras cosas, la cabecera principal de Batman. Ese "no" que le dieron por Superman se transformó en un proyecto con gran libertad creativa para, junto al guionista Peter J Tomasi, crear el binomio Jon Kent y Damian Wayne. Así nacieron los Superhijos. Ojo, matiz: Damian ya estaba creado con anterioridad, pero Jorge diseñó toda la estética a su alrededor junto a Jon.

En esta historia nos vamos a encontrar a Jon y Damian en sus primeros días como Superboy y Robin, respectivamente. El primero con apenas 10 años y siendo el hijo de Clark y Lois. El segundo siendo un adolescente nacido de la turbulenta relación entre Bruce Wayne y la hija de Ra's al Ghul, Talia. Ambos formarán una pareja curiosa con una idea que se asemeja mucho a lo que tanto marcó la vida de Jorge y la de todos nosotros, Dragon Ball. Es imposible mirar a Jon y Damian sin pensar en la relación que tenían en su día Trunks y Goten, los hijos de Vegeta y Goku. Además, el tono del dibujo y su dinamismo, algo que siempre representa a Jorge, es puro manga. Ese tono se nota aquí desde el primer momento y eso se une al guion de Tomasi, que mezcla una historia juvenil con muchos guiños y momentos que llevarán a los más adultos a rememorar sus inicios con Batman y Superman.

Este tomo contiene los primeros arcos de estos Superhijos con varias aventuras frescas, divertidas, llenas de acción y con un toque de humor canalla y juvenil espectacular. La relación entre Jon y Damian es divertidísima siendo una perfecta representación de la forma de ser que tienen sus padres. Jon es un Clark en miniatura con mucha nobleza, pocas ganas de líos y, a pesar de las ganas que tiene de mostrar sus poderes, anteponiendo siempre el bien de los demás al suyo propio. Damian, que siempre le está picando y sacando de quicio, representa esa chulería de Batman y ese toque de malote canalla que es el contrapunto perfecto a Superman. Esa combinación, luz pura y oscuridad justa, choca y choca, como les pasó a sus padres, aunque siempre dejando visos de que será una amistad eterna, herencia de la que tienen ya sus mayores.

Lo que más me ha gustado es la versatilidad de guion y dibujo. Lo que puede parecer una historia solo destinada a los más jóvenes, no se queda simplemente ahí sino que se adapta, en mi opinión, a todo tipo de lector. Los más pequeños se lo van a pasar como lo que son, enanos, porque el tono es maravilloso para ese rango de edad de pre y adolescencia, pero los adultos también se lo van a pasar bien. Yo rozo la cuarentena y me ha recordado a esos tiempos en los que como chaval sonreía día sí, día también leyendo este tipo de historias. Esto es gracias a Tomasi y, como no, a Jorge. La expresividad de las caras de los chicos y ese outfit que mezcla lo clásico con lo moderno es para quitarse el sombrero y me consta que ha marcado una época. Solo hay que darse un paseo por las redes sociales para ver la cantidad de niños que se han disfrazado de Jon y Damian en los últimos años. Eso tiene olor a historia y Jorge la sigue haciendo.

Por otro lado, la gente que se pregunte si Batman y Superman salen en este tomo, la respuesta es sí. Y cada uno con su estilo característico y su mensaje personal. Ellos, Lois y Alfred acompañarán a Jon y Damian en su crecimiento como pequeños héroes y lo que todos ellos representan, cada uno en su rol, queda patente en esta historia. Cada intervención de los "mayores" hacen aún mejores a los "pequeños" y muchos padres empatizarán con ellos ante el vértigo de tener hijos de esas edades. Si eres padre o madre, esto te va a gustar. No tengo ninguna duda.

Os dejo varios ejemplos del dibujo de Jorge en el que se pueden ver a todos ellos:

Como pueden ver los diseños de Jon y Damian son canela en rama y la expresividad en ojos y sonrisas son made in Jorge Jiménez. ¡Qué bueno es este tío! Marca España.

Conclusión: historia versátil para todo tipo de público trasladando la esencia de Superman y Batman a dos hijos que te cautivarán desde el primer momento. El gamberro y el noble. El canalla y el santo. Trunks y Goten. El guion es divertido y el dibujo trepidante. La carrera del Jorge Jiménez actual bebe mucho de este gran éxito y solo por eso, por ser un éxito español en el mundo de los cómics, vale la pena acercarse. Por cierto, el villano Amazo, los jóvenes Titanes y el Lex Luthor con armadura de Superman, puntazos a tener en cuenta. Si gustan, disfruten de la lectura.

Apartado técnico del cómic: guion de Peter J Tomasi, dibujo principal de Jorge Jiménez, cartoné tapa dura, editorial ECC, 224 páginas y un precio de 28,50 euros.