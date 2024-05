Batman La guerra del Joker: la lucha por el alma de Gotham made in Jorge Jiménez

Sí. Así es. Batman vs Joker. Sí sí, os traigo de nuevo un cómic con un episodio más de la eterna lucha de estos dos personajes. Y encima os traigo, otra vez, un cómic de Batman dibujado por el español Jorge Jiménez. Alguien podrá decirme que "es la historia de siempre entre el murciélago y el payaso", pero, si me lo permiten, no acepto ese razonamiento. Primero porque no lo es y segundo, si lo fuese... ¿Qué mas da? ¿Acaso alguien se cansa de ver a Batman y Joker peleando por el alma de Gotham? No es mi caso, desde luego y si encima pone Jorge Jiménez en los créditos para mí ya es garantía suficiente de éxito.

En este caso aterriza en nuestra sección La Guerra del Joker, un evento que tuvo lugar en la era de James Tynion IV con Batman que ECC ha publicado en el formato Grandes Novelas de Batman, pero que también se puede encontrar en un Focus centrado en la obra de Jorge Jiménez. Ambas opciones son perfectas para meterse de lleno en esta historia que convertirá Gotham en un paraíso para el Joker y un infierno para Batman.

Antes de ir con más detalles vamos con la ficha técnica del cómic: guion de James Tynion IV, dibujo de Jorge Jiménez, contiene Batman núms. 95-100 USA, cartoné tapa dura, 160 páginas y un precio de 23 euros.

Vamos a la guerra.

El alma de Gotham en manos del payaso del crimen

Batman siempre ha considerado a Gotham su ciudad. Una ciudad cuya alma hay que proteger del mal. Un mal que por supuesto tiene como máximo exponente al Joker. Por eso, cuando James Tynion IV diseñó este evento dentro de su etapa con el caballero oscuro donde el control de la ciudad pasaba del murciélago al payaso, Batman se encontró ante una de sus peores pesadillas. Su ciudad riendo de sufrimiento a merced de su gran némesis.

Aquí tenemos al Joker haciéndose con el poder de Industrias Wayne y por tanto con todo lo necesario, a nivel económico y armamentístico, para intentar machacar a su gran rival. Imaginen todo el potencial de creación de armas, trajes y vehículos con el Joker como protagonista principal. Sonrisas y carcajadas en los batmoviles, por ejemplo. Y ojo, eso es solo parte del nuevo poder del payaso ya que con la ciudad dominada, Joker consigue sacar a Batman de la ecuación con una toxina que sacará a relucir los mayores miedos del murciélago. Así que por un lado tenemos a Gotham en llamas y por otra a Batman viviendo un incendio mental y físico.

Además, en esta guerra del Joker el papel de los protagonistas masculinos rivaliza con el de dos personajes femeninos que, sin forzar nada para incluirlos y darles fuerza, se establecen como un aspecto vital dentro del guion de Tynion. Hablo de la mítica Harley Quinn y de la nueva ‘novia’ del Joker, nacida del dibujo de nuestro granadino y español Jorge Jiménez. Para aquel o aquella que no lo sepa, un personaje del universo Batman, con cada vez mayor calado, ha sido dibujado y creado por un dibujante español. Su nombre es Punchline y luce de esta manera gracias a Jorge:

Ya solo por tener una parte de la historia del universo DC y Batman en las manos y con acento español, este cómic vale la pena. Jorge logra darle mucha personalidad y mucho dinamismo a todo lo que hace y eso se nota en Punchline desde el minuto 1. Además creo que Tynion acierta de pleno en buscar la adrenalina que Jorge mete con su estilo en cada viñeta para dar a esta guerra toda la fuerza y belicismo necesarios en un combate de tal calado. Si nos metemos un duelo en vena entre Joker y Batman que sea de alto voltaje y eso lo logra Jorge con su dibujo.

Por otro lado, es cierto que no deja de ser otro duelo más entre personajes rivales, pero sigo creyendo que las cosas cuando se hacen bien y se dan forma respetando al lector de siempre y al que quiere entrar de nuevas, nunca sobran. Es más, no creo que este sea un duelo más y ya. Tynion saca de su zona de confort a Batman y coloca al Joker en una nueva posición de poder. Todo ello con roles cambiados en personajes como Bruce o Harley. ¿Es un duelo más Batman-Joker? Sí. ¿Es como todos los demás? No, ni mucho menos.

Dicho todo lo anterior, avisos y recomendaciones para lectores. ¿Para leer este evento hay que haber leído parte de la etapa de Tynion? No es necesario. La experiencia es completa con todo el conjunto, obviamente, sin embargo, leer esto como un simple evento autoconclusivo se puede hacer y no pasa absolutamente nada. Al final no deja de ser un duelo entre Batman y Joker y si te has acercado hasta aquí, ya sea por afición o por curiosidad, algo sabes de ambos personajes. Y sí, un conocimiento general es lo suficiente para leer este tomo, disfrutarlo y tenerlo a mano para cuando quieras una relectura entretenida. Eso sí, hay un suceso en la vida de Bruce Wayne, conocido ya a nivel mundial dentro del mundillo de los cómics y que tiene que ver con una muerte, que si no lo sabes te podrá chocar. Y más teniendo en cuenta que parte de la trama incluye mucho de ese fallecimiento. Pero, lo dicho, te lo puedes leer, actualizarte con esa información y listo.

Para terminar, aprovecho para seguir recomendando la etapa actual de Batman en la que Chip Zdarsky sigue contando con Jorge para darle vida. En España ha triunfado sobre todo con el primer arco de Failsafe, otra creación de Jiménez para la historia, y a día de hoy tras un pequeño parón por otros trabajos, el granadino va volviendo como dibujante principal para ponerse de nuevo al servicio del héroe de Gotham. Lo celebramos, por supuesto, porque jamás me cansaré de elogiar y de recalcar que tenemos a muchísimas españolas y españoles dibujando en la élite. Batman, señoras y señores. Casi nada.

Conclusión: aquí tenemos un producto mainstream, bien trabajado, con un formato blockbuster para todo tipo de lectores y con un esquema de trabajo que permite a Jorge sacar todo su potencial como dibujante. Si te gusta Batman, Tynion y Jiménez, según mi modesta opinión, no te van a decepcionar. Es otro duelo más entre Joker y Batman sin ser lo de siempre. Si gustan, difruten de la lectura.