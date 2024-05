El sello de Akira: el nuevo Spiderman de Hickman, miniserie de Masacre e Inmortal Thor

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de mayo vamos con tres novedades de Panini en las que podemos ver la nueva etapa de Jonathan Hickman con Ultimate Spiderman, sigue el Inmortal Thor de Ewing y estreno de la miniserie de Deadpool con Lobezno y Cable.

El nuevo Spiderman arranca por todo lo alto

Hace unos meses hablamos de que Jonathan Hickman volvía a sacar a la luz ese universo Ultimate en el que se reformulaban los inicios de los personajes de Marvel. No quiero aburrir mucho con el cómo hizo que volviese, pero solo os diré que debido a los últimos sucesos, en ese universo alternativo, personajes como Peter Parker no tienen poderes. Un mundo en el que los superhéroes, algunos, no lograron convertirse en lo que les ha llevado a ser leyendas.

En este Ultimate Spiderman, Peter Parker es un hombre más cerca de los 40 que de los 30, casado con Mary Jane, con dos hijos, sin poderes y con una vida a la que le falta algo. No quiero dar más detalles porque la magia de esta primera grapa es ver todo lo que ocurre aquí y qué personajes son importantes, pero lo más destacado es la visión que da Hickman de un Parker atravesando una crisis que, antes o después, todos hemos vivido. Eso es lo mejor del cómic, la sensación de que un público adulto se verá reflejado en este Peter que aún busca el sentido de su vida. Y como se pueden imaginar lo buscará en esa picadura de araña que no tuvo lugar en su universo.

Hickman es muy listo y de un plumazo, gracias a esta idea, se ha ganado adeptos entre un público que necesita empatizar con otro tipo de Spiderman y, ojo, cualquier fan del trepamuros que quiera seguir a su ídolo, aunque creo que Hickman lanza un guante claro a un público de mediana edad. Y si el argumento ya es adictivo al mil por mil, qué decir del dibujazo de Marco Checchetto que, como hizo en Daredevil, es de matrícula de honor. Grapa sobresaliente y lo mejor de todo, previa de una cabecera que se antoja espectacular. Y no vendrá sola, porque también veremos más Ultimates en personajes como Pantera Negra. Atentos.

Precio: 2,50 (precio de primera grapa)

Inmortal Thor: ¿Sigue valiendo la pena?

El pasado mes de diciembre arrancaba una nueva cabecera de Thor con Al Ewing al frente. Un Ewing que volvía a usar lo de Inmortal para ponerlo delante del nombre de Thor como hizo en su día con su aplaudido Hulk. Ewing se unió al dibujante Martín Cóccolo para hacer frente a un nuevo desafío y buscar el éxito que tuvo con el monstruo verde y lo hizo con una aventura que pintaba muy bien y que, en mi opinión, está llena de altibajos tras sus seis primeras grapas.

En la primera grapa veíamos a Thor de regreso en la Tierra tras haberse reconstruido el puente arcoíris y con Loki de por medio se enfrentaba a un enemigo tenebroso y oscuro que hará temblar los cimientos de la Tierra y del resto de reinos. El problema es que el primer arco, que no estuvo mal, fue de más a menos y pese al gran dibujo de Cóccolo y las portadas geniales de Alex Ross, muchas grapas han sido bastante confusas y poco productivas en guion. No entro en el tema de Loki, el género no binario y el lenguaje inclusivo, sin embargo, creo que ha faltado mucha consistencia argumental.

En esta sexta grapa se deja de lado el primer arco y parece que arrancamos con una serie de grapas que se centrarán en relatos cortos de las vivencias de Thor y Loki. No tiene mala pinta, aunque sigo con la misma sensación de no estar del todo satisfecho. El dibujo me convence, el juego con Loki también, pero... no sé cómo explicarlo, no me da sensación de tener realmente algo bien marcado o trabajado de cara al futuro. ¿Vale la pena seguir? Seguiremos informando.

Precio: 3,30 euros

Miniserie de Masacre con invitados especiales

Si te dejas guiar por la portada, todo hace indicar que Masacre vivirá una auténtica aventura junto a personajes de bestialidad contrastada como Lobezno y Cable. Y claro, si la película de Deadpool con Logan está tan cerca de aterrizar en nuestras salas, el atractivo de este miniserie aumenta. Este Masacre: Peor sangre promete la presencia de estos dos invitados, pero son solo eso, invitados. Ojo, lucen espectaculares con el gamberrismo y la violencia explícita que aportan Rob Liefeld y Chad Bowers, pero ahí se queda la cosa. De hecho el propio Masacre te dice al inicio que él saldrá a mitad de grapa y lo prometido es deuda.

Esta miniserie es para aquellos que siguen el día a día de Masacre y quieren completar su colección. Si eres fan de Cable o Lobezno puedes agradecer los guiños y sus apariciones, aunque no te terminarán de llenar como sí lo puede hacer la actual Guerra con Dientes de Sable de la cabecera principal de Lobezno o incluso su cruce con Predator, que no estuvo nada mal.

Es una grapa que se deja leer, tiene macarrismo y salvajismo, pero poco más. Más para el fan de Masacre que sigue el día a día de la historia del personaje.

La miniserie constará de tres grapas, por lo que si te quieres arriesgar tampoco hablamos de un gasto mayúsculo en siete u ocho episodios.

Precio: 3,80 euros