Estela Plateada Negro: un psicodélico cómic cósmico de Donny Cates y Tradd Moore

¿Qué sucede cuando juntas a un ‘zumbado’ del guion con un artista psicodélico del dibujo? Si son mediocres, un desastre. Pero si son dos genios, nunca mejor dicho, una genialidad. Eso es lo que ocurrió cuando se juntaron el díscolo Donny Cates con el impresionista Tradd Moore dando origen así a una vuelta de tuerca del mítico personaje Marvel, Estela Plateada.

Este Estela Plateada se puede enmarcar dentro de la etapa de Cates tanto en los Guardianes de la Galaxia como en Veneno ya que tiene el lado cósmico de los primeros y todo el lore creado por Cates sobre el señor de los simbiontes, el terrorífico Knull. Por supuesto, aparte de estos elementos, tenemos también todos los ingredientes del universo Estela Plateada y lo que el Heraldo de Galactus ha hecho a lo largo de las décadas.

Si alguien no conoce quién es Estela Plateada os doy un pequeño resumen. Estela Plateada, anteriormente conocido como Norrin Radd, era un habitante perteneciente a la raza Zenn-Lavian que dio su vida por el amor de su vida y por su planeta. Se sacrificó ante Galactus para que no devorase su mundo. El castigo a cumplir fue convertirse en su heraldo e ir mundo a mundo viendo como su señor iba devorando todo lo que se ponía a su paso. Hasta que llegó a la Tierra y, 4 Fantásticos mediante, Estela se rebeló y decidió apoyar a los terrícolas para evitar su destrucción.

Estela es uno de los personajes más queridos de Marvel puesto que tiene una historia de tragedia y redención de esas que te enganchan. Además de una estética imposible de copiar ya que estamos hablando de un ser plateado que navega por el universo con innumerables poderes y a lomos de una tabla de surf. ¡Es imposible que no te guste Estela Plateada! Punto en boca.

Con todos esos ingredientes en la sartén y con creadores tan rebeldes en sus respectivos estilos, lo que salió fue una breve historia de Estela Plateada en la que no solo le veremos enfrentado al terrorífico Knull sino que también sirve como recordatorio a toda la vida del personaje. Y sí, se incluirá su etapa como Heraldo en la que sufría viendo mundos destruidos por el hecho de haber sacrificado su alma y si vida por salvar el suyo.

Ojo, la historia es intensita. Quizá no para todo el mundo y sobre todo descartable, a mi entender, por alguien que esté empezando en los cómics. Su desarrollo, pese a ser de apenas cinco grapas, es denso y el rollo psicodélico de Moore es abrumador por momentos. Si aterrizas aquí tienes que llegar preparado. No en el sentido de la historia de origen de Estela Plateada, porque se explica todo muy bien, pero sí en el resto del guion. Eso sí, con el bagaje adecuado a tus espaldas, esta historia es una auténtica pasada y el dibujo de Moore le queda que ni pintado, nunca mejor dicho, al personaje. Hay escenas, como estos dos ejemplos que os pongo aquí, que son oro puro de la estética:

¿Hace falta leer las etapas de Cates en los Guardianes y en Veneno? Sí y no. Lo de siempre en este aspecto. La experiencia total te la llevas conociendo ambas historias, sin embargo, puedes leer este trabajo sin la necesidad imperiosa de conocer cosas más allá del ADN del mítico Estela Plateada o de Galactus. No deja de ser una historia de sacrifico y redención, aparte de un canto al amor por la vida de un personaje que se ha ganado durante décadas el corazón de los fans. Por otro lado, leer esto por primera vez es una clara invitación para adentrarte en las etapas anteriormente mencionadas de Cates. Donny es un autor descarado y agresivo que tiene un toque muy característico. Un "zumbado" para lo bueno y para lo malo, por ser aún más claro y conciso. Su etapa en Veneno es maravillosa. Loca y maravillosa, siendo acompañado en ese caso por el espectacular Ryan Stegman y en varios números por el español, Iban Coello. Lo digo con conocimiento de causa y con dicha cabecera presente en la estantería de mi casa. Es más, Knull, el dios de los simbiontes, es un enemigo alucinante en todos los sentidos y si aún no te has topado con él puedes pasarte por esa etapa de Veneno y pasar unos meses de auténtica locura.

Antes de finalizar, apartado técnico del cómic: guion de Donny Cates, dibujo Tradd Moore, contiene Silver Surfer Black 1-5, cartoné tapa dura, 136 páginas y un precio de 22 euros.

Conclusión: maravillosa lectura de Estela Plateada con el guion loco de Cates y la magia creativa de Tradd Moore. Necesaria experiencia previa en los cómics. No es producto para entrar de primeras. Si te gusta el personaje disfrutarás en todo momento. Si gustan, disfruten de la lectura.