Cervantes fue estudiante de Derecho a los 66 años: "La primera reacción fue de escepticismo"

Miguel de Cervantes Saavedra es uno de los escritores más conocidos de la literatura universal con su obra culmen El Quijote. Sin embargo, muchos siglos después siguen los misterios en torno a su figura. Un descubrimiento reciente ha desvelado que Cervantes estudió leyes (Derecho) en la Universidad de Osuna (Sevilla). Fernando Herrera Hume, abogado e historiador, y su tío Joaquín Herrera Dávila (también investigador) fueron los autores que descubrieron el hallazgo. Herrera Hume ha hablado sobre el tema con Libertad Digital.

Las pruebas que confirman el hallazgo

"La primera reacción fue de escepticismo", ha dicho Herrera Hume, puesto que la Universidad de Osuna está considerada "una universidad menor", fundada por una familia nobiliaria– los duques de Osuna– que no alcanza el nivel de otras universidades como la de Alcalá o Salamanca.

Según el documento, Cervantes se matriculó en Derecho el 1 de octubre de 1613 cuando tenía 66 años. Lo cual demuestra "unas inmensas ganas de aprender, de vivir",Ç según Herrera Hume. Sin embargo, hasta hace poco no se sabía de este acontecimiento. Herrera Hume ha indicado que una de las razones es porque "estaba en el libro de matrículas y no de grados", es decir, que Cervantes se matriculó pero no llegó a terminar los estudios y, por tanto, no consta como graduado. Además, Herrera Hume ha afirmado que "aparece el apellido Saavedra, lo cual nos quita toda duda".

Casi dos años después, en 1615, Cervantes escribió la segunda parte de El Quijote, donde aparecen dos personajes licenciados en Osuna (el loco Neptuno y el doctor Pedro Recio de Agüero). Demuestra que "Cervantes estuvo en Osuna, conoció a gente de Osuna", ha explicado Herrera Hume. "Esto abre muchos interrogantes, pues coincide con su momento más prolífico", señala Herrera Hume refiriéndose a obras como la segunda parte de El Quijote o Los trabajos de Persiles y Sigismunda.

Osuna en el punto de mira

Cabe destacar que en la época el Derecho se dividía en dos ramas: las leyes (pleitos civiles, administración del Estado, etc.) y los cánones (relacionado con la Iglesia y que, por ejemplo, se podía cursar en la Universidad de Alcalá donde se pensaba hasta ahora que había estudiado Cervantes). El hecho de que Cervantes estudió leyes sigue siendo un misterio, aunque, según Herrera Hume, podría estar relacionado con ascender socialmente ya que Cervantes en 1608 tenía un cargo en la Corte en Madrid y estudiar una carrera de prestigio podría mejorar su calidad de vida para dedicarse por completo a la escritura. Quizá estudiar en Osuna era más fácil que en cualquier universidad a la hora de conseguir el título o le resultó más adecuada a Cervantes por el plan de estudios. "Hay que reivindicar el papel de las universidades menores", ha subrayado Herrera Hume.

"Este hallazgo va a ser de gran relevancia no solo para los cervantinos, sino para Osuna, Sevilla y Andalucía", ha dicho Herrera Hume. De momento, se va a publicar en 2025 un artículo en Anales Cervantinos (la revista científica de mayor prestigio a nivel internacional sobre Miguel de Cervantes) acerca del descubrimiento.