La Patrulla X de Claremont: Lobezno Honor, la boda de Cíclope o Dios ama, el hombre mata

¿Quieres un cómic histórico de la Patrulla X con momentos decisivos en su andadura en los tebeos? Pues tenemos 3 omnibuses sobre la mesa que te ayudarán a tener, según lo que tú elijas, uno, dos o tres de estos cómics en tu comicteca particular con esa maravillosa premisa.

Tras la publicación de un primer tomo con el inicio de era Chris Claremont y la formación del grupo más conocido a nivel popular nos encontramos con un segundo que nos mostraba, entre otras cosas, eventos como la llegada del Fénix o la mítica historia de Días del Futuro Pasado. Pues bien, ahora llega la tercera entrega con un compendio de grapas de esta época de Claremont que como pasó con los dos primeros volúmenes tiene también momentos legendarios de este grupo y en concreto de personajes como Lobezno. ¿Queréis saber más? Vamos con ello.

Eso sí, antes vamos con el apartado técnico del cómic: autores Brent Anderson, Bret Blevins, Frank Miller, Walter Simonson, Chris Claremont, Michael Golden, Bill Sienkiewicz, Paul Smith, Dave Cockrum, omnibus tapa dura con sobrecubierta, editorial Panini, contiene The Uncanny X-Men 154-175, Annual 6 y 7, Marvel Graphic Novels 5, Wolverine 1-4 y material de X-Men Special Edition 1, Marvel Fanfare 24 y material de The Official Handbook of the Marvel Universe , 1016 páginas y un precio de 85 euros.

Ahora sí, a por la reseña

El Lobezno de Frank Miller lidera el tomo

Sé que hay muchos momentos históricos en este omnibus con la boda de Cíclope, la incorporación de Pícara al grupo o la fantástica novela gráfica llamada ‘Dios ama, el hombre mata’, sin embargo, no puedo evitar empezar por una auténtica obra de arte del género superheroico y esa no es otra que ‘Honor’, el arco que Frank Miller escribió para Lobezno y que aún a día de hoy es un indispensable dentro de la historia de Logan.

Miller usó todos sus conocimientos de la cultura japonesa, los samuráis y como su propio nombre indica, el honor que procesan sus tradiciones, para situar a Lobezno en una historia de amor y acción en la que conocería a una de las mujeres que marcarían su destino: la hija de uno de los clanes del país, Mariko Yashida. Todo ello desembocaría en una boda que tendría mal final para el pobre Logan. Además de la boda de Lobezno también tendríamos la de Cíclope con Madelyne Pryor y todo lo que eso suponía incluyendo el regreso de Fénix Oscura (Jean Grey). No quiero hablar mucho del tema para no spoilear demasiado aunque sí puedo deciros que es otro momento muy a tener en cuenta y que, por ejemplo, se ha tratado a su manera en la última serie de televisión animada que firmó Marvel llamada X-Men ‘97.

Como conté en las anteriores reseñas de estos omibuses, lo mejor de esta era aparte de la calidad en el dibujo, el entretenimiento y los hitos históricos que marcó Claremont es que el guionista estadounidense logró tejer una tela de araña, mitad familia, mitad culebrón, que desarrolló muchísimo el sino de cada personaje. Todos tienen su espacio y con más o menos detalles, Claremont supo darles a todos un espacio importante. Un ejemplo mejor, pero que se volvió histórico: aquí veremos a Tormenta pasar de su pelo largo y al viento a su toque más punk y macarra. Puede parecer una tontería, pero es simple cambio desarrolla aún más al personaje y además se vuelve simbólico y referencial a nivel de diseño.

Por otro lado tenemos historias de todo tipo. Algunas simplemente entretenidas y ligera y otras muy complejas como la novela gráfica ‘Dios ama, el hombre mata’, la cual habla del enfrentamiento entre el bando de Magneto y el de Xavier contra un enemigo que usa la religión para castigar a los mutantes. Historia adulta, muy reflexiva y con una potencia narrativa muy bien valorada en su momento y ahora que han pasado muchos años. El dibujo de Brent Anderson, descomunal. Os dejo varios ejemplos:

Si no han ido apuntando lo que hay en este omnibus, les hago un resumen de todo lo que hay en este tocho y amplio la información. Honor de Frank Miller, ‘Dios ama, el hombre mata’, la saga de El Nido, la boda de Lobezno, la de Cíclope con Madelyne Pryor, Pícara entrando en la Patrulla X, la aparición de los Morlocks, el regreso de Fénix Oscura o justo al inicio el regreso del padre de Scott Summers como el Corsario. Todo ello en este tomo que, valiendo una importante cifra de 85 euros, tiene una gran cantidad de momentos históricos de esta Patrulla X de Claremont.

Respecto al diseño del omnibus de nuevo tenemos una sobrecubierta con una portada con protagonismo para Lobezno y luego en la portada en tapa dura, un original. Este en concreto:

A nivel de extras, portadas, cronologías, cartas del lector, bocetos y una gran cantidad de fichas sobre cada personaje. Absolutamente todo lo que un coleccionista quiere o necesita de una obra así. ¿Lo peor? Lo de siempre con estos omnibus: tamaño grande, menor comodidad para leer.

Conclusión: si estás haciendo la colección en este formato, no te puede faltar el tercero y menos con todo el contenido que tiene. Si no haces la colección en omnibuses, pero te llaman la atención los arcos que he mencionado puedes leerlo sin problema y tener estas historias a tu disposición. Eso sí, la mayor parte de ellas están por separado y con un precio más accesible. Creo por ello que los coleccionistas valorarán mucho más este formato que la gente que entre de nuevas aunque es un material para todo el mundo. Si gusten, disfruten de la lectura.