¿"No hay nadie" o "no hay alguien"? La RAE aclara cómo funciona la doble negación en español

La doble negación se utiliza frecuentemente en español para subrayar la ausencia de algo o la intensidad de la misma. Sin embargo, no siempre se usa de manera correcta. Por ejemplo, ¿se dice "no hay nadie" o "no hay alguien"?

La Real Academia Española (RAE) ha compartido una publicación en X (antiguo Twitter) resolviendo esta duda gramatical: "La doble negación refuerza el sentido negativo en construcciones como la que se indica, no lo cancela".

Adverbios de negación y formas correctas

Además, la RAE ha destacado que "los adverbios nunca, jamás, tampoco; los indefinidos nadie, nada, ninguno; la locución en la/mi/tu/su vida y los grupos que contienen la palabra ni aparecen siempre en oraciones de sentido negativo", como indican los siguientes ejemplos de la RAE: "Nunca voy al teatro", "Él tampoco está de acuerdo", "Jamás lo haré", "Nadie lo sabe", etc.

Consultas de la semana | ¿Es correcto decir «no hay nadie»? ¿No debería ser «no hay alguien»? Lo adecuado es usar «no hay nadie». La doble negación refuerza el sentido negativo en construcciones como la que se indica, no lo cancela.

Por otro lado, la RAE ha subrayado el papel de la doble negación en frases como "no hay nadie" o "no vino nadie", ya que "en español las expresiones negativas no pueden aparecer después del verbo sin que otra palabra negativa, como no (o tampoco, nunca, ninguno, sin…), preceda al verbo", según la RAE. Por lo que "vino nadie" no es correcto, necesita el adverbio de negación "no" para tener ese significado.

Sin embargo, cuando la negación se antepone al verbo, la construcción es distinta. Por ejemplo, "nadie no vino" o "tampoco no lo vio" son incorrectas y deben escribirse sin el adverbio "no". Aunque la RAE ha destacado que "esta última opción solo se registra en zonas hispanohablantes lindantes con áreas francófonas y de habla catalana, así como en Paraguay por influencia del guaraní". Por su parte, la Fundéu ha destacado que "en español, al contrario que en inglés, dos negaciones no implican una afirmación, sino un reforzamiento de la negación".

Expresiones populares y dudas

Asimismo, en español existen muchas expresiones que se han popularizado y que se forman con la negación a pesar de no aportar ningún significado a la frase, como por ejemplo: "No lo creeré hasta que no lo haya visto", "¡Cuántas veces no lo habré dicho!", "Por poco no se cae", "Es mejor que vayas tú que no que vengan ellos", etc.

En todo caso, la RAE ha indicado que "la concurrencia de esas dos ‘negaciones’ no anula el sentido negativo del enunciado". En el lenguaje se tiende a añadir el adverbio "no" para reforzar el sentido negativo de lo que se está diciendo. Ante cualquier duda, se aconseja visitar la web de la RAE o sus redes sociales.