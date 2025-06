La RAE aclara si "incluido", "huida" y "guion" deben llevar tilde

Existen muchas palabras en español que llevan tilde, otras no, y algunas dan lugar a la duda por la pronunciación, como por ejemplo "incluido", "huida", "guion", etc. La Real Academia Española (RAE) ha compartido una publicación en X (antiguo Twitter) para esclarecer las dudas sobre este tipo de palabras.

¿Los diptongos llevan tilde?

La RAE ha dicho que, en el caso de "incluido", "no lleva tilde porque es una palabra llana terminada en vocal". Además, según la RAE, "palabras como lie [lié], guion [gión], truhan [truán] o hui [uí] resultan ser monosílabas a efectos de acentuación gráfica y, por ello, deben escribirse obligatoriamente sin tilde".

En este sentido, "huida" tampoco lleva tilde, ya que contiene el diptongo "ui-" y es una palabra llana acabada en vocal. Cabe destacar que "el diptongo -⁠ui- sí se tilda, en cambio, cuando recae en él el acento de palabras esdrújulas (cuídalo, construírsela) o agudas terminadas en vocal o en la consonante -⁠s (influí, incluí, derruís, excluís)".

¿Por qué no lleva tilde «incluido»? «Incluido» no lleva tilde porque es una palabra llana terminada en vocal. La secuencia «ui» es diptongo a efectos de acentuación gráfica

Dudas y "-ui"

La RAE ha definido a los diptongos como "secuencias de dos vocales que forman parte de una misma sílaba". Dentro de estos, hay dos grupos: vocal abierta ("a", "e", "o") seguida de vocal cerrada ("i", "u") —"acuario", "sueño", "antiguo", etc.—, y dos vocales cerradas distintas ("i", "u") —"ciudad", "diurno", "huir", etc.—. Por lo que, atendiendo a estas normas ortográficas, se puede saber si una palabra lleva tilde o no.

Otra palabra que provoca confusión a los usuarios es "guion", que no lleva tilde desde la edición de 2010 "por ser monosílabo a efectos ortográficos", según ha destacado la RAE. "Guion" está recogido en el Diccionario de la lengua española, donde tiene varias acepciones: "Texto en que se expone, con los detalles necesarios para su realización, el contenido de una película, de un programa de radio o televisión, de un anuncio publicitario, de un cómic o de un videojuego"; "Signo ortográfico (-) que se usa para dividir, al final del renglón, una palabra que no cabe completa en él", etc.

Por su parte, la Fundéu ha concluido que "el grupo vocálico -⁠ui- se escribe sin tilde en las palabras llanas. De acuerdo con las normas de acentuación de la Ortografía de la lengua española, el diptongo -⁠ui- no se tilda en los participios de los verbos terminados en -⁠uir".