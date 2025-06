¿Los "nadie" o los "nadies"? La Fundéu desvela cuál es el plural correcto de esta palabra

"Nadie" es el antónimo de "alguien" y probablemente sea una de las palabras más utilizadas en español. Sin embargo, a pesar de su uso, no muchos usuarios conocen el plural de esta palabra. La Fundéu ha publicado en X (antiguo Twitter) un post sobre la forma plural de "nadie", y ha afirmado que "el plural de nadie, cuando se usa como sustantivo, es nadies, por lo que no es adecuado utilizar los nadie".

Cabe destacar que la palabra "nadie" actúa como pronombre —"ninguna persona"— y como sustantivo, tal como ha indicado la Real Academia Española (RAE): "La voz nadie se usa ocasionalmente como sustantivo en algunas zonas de América con el sentido de 'persona insignificante o socialmente invisible y excluida', similar al que corresponde a don nadie". También existe su homónimo en femenino, "doña nadie".

Por su parte, la RAE ha subrayado que "deben evitarse las formas vulgares naide, naiden y nadien". Para fomentar su correcta escritura, la Fundéu ha dado los siguientes ejemplos: "Un año del temblor de los nadies", "el 47 y los nadies de la historia" y "el rostro repetido es una forma fascinante de hablar del valor político de los nadies".

El plural de «nadie», cuando se usa como sustantivo con el sentido de 'persona insignificante o socialmente invisible y excluida', es «nadies». #recoFundéu ❌ El valor político de los nadie

✅ El valor político de los nadieshttps://t.co/jEge7T7iIK pic.twitter.com/4N27IFvtTc — FundéuRAE (@Fundeu) June 11, 2025

Excepciones y el plural

La Fundéu también ha explicado que "nadie forma el plural de manera regular, los nadies, por lo que no es recomendable mantenerlo invariable (los nadie)". Asimismo, aunque "nadie" es un pronombre masculino, también puede concordar con un sustantivo en femenino, tal como ha señalado la RAE: "Señor director, no encontrará a nadie más dispuesta que yo", "las mujeres maduras se visten como barbis", "nadie quiere ser vieja", etc.

Cabe mencionar que "nadie" también se puede sustituir por "ninguno", como ha explicado la RAE con algunos ejemplos: "Ninguno de los testigos vio a los sospechosos", "Ninguna de las chicas protestó por el almuerzo", etc.

Normalmente, el plural se forma añadiendo una "-s" a las palabras, aunque existen algunos términos donde no es necesario, como por ejemplo "víveres", "celos" o "nupcias". Por lo que, a veces, hay dudas para formar los plurales, como es el caso del pronombre "yo", primera persona del singular: "yos" y "yoes". Aunque la forma más utilizada es "nosotros", también existe esta variante reconocida por la RAE.

Ante cualquier duda, lo más recomendable es acudir a la página web de la RAE y la Fundéu o hacer una consulta a estas instituciones a través de sus redes sociales, donde responden a las dudas de los usuarios con el objetivo de fomentar el buen uso del lenguaje y el idioma español, uno de los más ricos lingüísticamente a nivel mundial.