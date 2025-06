Carlos Latre en Es la Mañana de Federico: "Ábalos es el más torrentiano de los personajes de nuestra política"

El actor Carlos Latre ha estado esta mañana en el programa Es la Mañana de Federico para repasar su trayectoria profesional, desde sus inicios con el personaje de la becaria, hasta su última interpretación: Leire Díez, la ‘fontanera’ de las cloacas del PSOE.

El humorista valenciano ha destacado el papel fundamental que ha tenido la radio en su trayectoria profesional, ya que, según ha explicado, fue el medio que le enseñó a controlar el ritmo, valorar el silencio y desarrollar la capacidad de escuchar. En sus propias palabras, le permitió "tener esa visión 360". Latre ha destacado también la labor del dúo cómico Cruz y Raya por ser los primeros que comenzaron a realizar imitaciones.

Cuando ha sido preguntado por su talento para hacer las voces, el humorista ha señalado que él se fija en todos los aspectos de la persona y, mientras imitaba a Mariano Rajoy, ha puesto el énfasis en elementos como la manera de apoyar la lengua o el origen de la persona.

Siguiendo con su estilo habitual al imitar a expresidentes y demostrar su capacidad de observación y análisis, Latre ha comentado que "Zapatero al principio estaba un poco desnortado en esto de los discursos" y ha precisado que tanto su discurso como el movimiento de sus manos iban "desacompasados".

Por otro lado, el polifacético imitador ha destacado que "lo que mejor me ha salido es ser equidistante" y que en su carrera como imitador "ha sido una buena decisión el repartir para todos, humorísticamente hablando". Sin embargo, a pesar de no haber recibido ninguna petición del alguien para que no le imitase, ha querido mencionar que sí que estaba al corriente de personajes públicos que no querían ser imitados, como por ejemplo Jesús Quintero.

Imitar a Sánchez "es muy fácil"

La actualidad política tampoco ha estado al margen en esta entrevista en la que el imitador ha señalado a Leire Díez como "el personaje del momento" en relación con su viral imitación de la fontanera. Además, Latre ha aprovechado para señalar que no siempre es necesario hacer una actuación perfecta para ganarse el favor del público. En el caso de Leire Díez, "tampoco sabe nadie como habla exactamente esta mujer" por lo que él tenía cierto margen de maniobra para imitar la voz.

Al final de la entrevista, Federico le preguntó a quién elegiría si tuviera que imitar a Pedro Sánchez, Begoña Gómez o José Luis Ábalos para protagonizar una película al estilo Torrente, de Santiago Segura. "Ábalos, sin duda. Ábalos es el más torrentiano de los personajes de nuestra política", ha dicho Latre de manera muy decidida.

Por otro lado, el imitador valenciano ha señalado que imitar a Sánchez es muy fácil. "El presidente es muy fácil, es una cuestión de acercamiento, de creerse guapo, es la guapocracia", ha explicado Latre mientras imitaba a Pedro Sánchez.