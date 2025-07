Stevie Wonder confirma su ceguera y desmiente los bulos: "Vais a saber la verdad"

Stevie Wonder es una de las leyendas vivas de la música con más de medio siglo de trayectoria artística. El cantante se ha burlado de las teorías conspirativas que han cuestionado durante años si realmente es completamente ciego durante su gira 'Love, Light and Song' en Cardiff (Gales).

"Tengo que deciros a todos algo que estaba pensando: ¿Cuándo quiero que el mundo lo sepa? Pero quería decirlo ahora mismo. ¿Sabéis que ha habido rumores sobre que en realidad puedo ver y todo eso? Pues va en serio, vais a saber la verdad", introducía con humor.

"La verdad es que, poco después de nacer, me quedé ciego", el intérprete nació prematuramente seis semanas antes de lo previsto, un hecho que cambió por completo el rumbo de su vida.

Tras su nacimiento, pasó las primeras semanas en una incubadora, donde los médicos, con la intención de proteger su salud, le suministraron oxígeno en grandes cantidades. Sin saberlo entonces, esta decisión provocaría un daño irreversible. El exceso de oxígeno causó una grave afectación en sus retinas y córneas, denominado retinopatía del prematuro.

Stevie Wonder confirma su ceguera y desmiente los bulos pic.twitter.com/AIyrPBP7i0 — Libertad Digital (@libertaddigital) July 15, 2025

El diagnóstico fue devastador para su familia, especialmente para su madre, quien cayó en una profunda depresión tras saber que su hijo, nacido sano, nunca podría ver la luz. Buscó consuelo y esperanza en los médicos a la espera de cirugía pero le negaron cualquier posibilidad.

"Eso fue una bendición porque me ha permitido ver el mundo en la visión de la verdad, de la verdadera vista. Que es ver a las personas en su espíritu, no en su aspecto. No de qué color son, sino de qué color es su espíritu", reflexiona sobre su ceguera.

A pesar de la adversidad, Stevie Wonder encontró en la música un canal de expresión y una forma de transformar su realidad, con la música y el ritmo le daba un sonido especial a todo lo que tocaba. Además, aprendió a tocar el piano y la armónica de forma autodidacta y comenzó a cantar por las esquinas a los 12 años hasta firmar un contrato discográfico un año más tarde. En sus primeros conciertos, el artista recibió ataques racistas.