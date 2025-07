Ferzan Özpetek, sobre la rivalidad entre actrices: "Si eran dos divas no permitía que se encontraran"

En una entrevista ofrecida a esCine el director turco-italiano Ferzan Özpetek ha explicado cuánto de autobiográfico hay en la película Diamanti. "Mi cine, todas las películas que he hecho, siempre se han inspirado en mi vida. En mis experiencias", ha confesado. También ha contado, que lejos de lo que podría pensar la gente, haber podido trabajar con 18 diferentes actrices a la vez ha sido una experiencia "muy agradable".

Al haber tanta gente implicada en el rodaje el proyecto podría haber tenido dos resultados finales muy distintos, ha dicho el director. Por un lado, las actrices podían haber empezado con los "celos". Por otro lado, el trabajo se podía haber sacado adelante colaborando todos en equipo bajo la "solidaridad femenina", que es justo lo que pasó.

El rodaje "feminino"

Las grabaciones duraban alrededor de 8 horas al día, con 20 minutos para descansar. Es decir, las actrices pasaban muchas horas juntas, incluso en las pausas. Esto provocó un acercamiento entre ellas. "Realmente fue muy bien", ha manifestado. Özpetek, también ha explicado que era un rodaje muy difícil de llevar a cabo por todos los personajes que tenía la película, tanto que cada vez que compartía con alguien la cantidad de actrices que trabajaban juntas, la gente lo felicitaba de forma sarcástica.

El director ha confesado que, a la hora de realizar las grabaciones, su "miedo", su principal "atención" era que todos los papeles tuvieran el mismo protagonismo."He tenido que cortar casi 40 minutos. Tuvimos que estar como muy atentos en añadir, recortar. Pero eso es lo que yo tenía en mi mente. Que todas tuvieran su momento", ha explicado.

También ha hecho referencia a la importancia del lugar donde se centra la trama, que son los vestuarios. "En mi juventud, cuando era joven, cuando hacía de asistente de dirección, iba muy a menudo a la sastrería acompañando actores, directores. Es allí donde aprendí la importancia del detalle", ha contado.

A raíz de esto ha hecho una reflexión sobre algo que pasaba muy a menudo antes en los vestuarios, pero que ahora ya no sucede. Las rivalidades, los celos y las actitudes de divas de algunas actrices generaba el caos en los vestuarios. "Es una cosa que yo la he vivido en primera persona. En sastrería si llegaba una diva, yo no entro en teatro o cine, si eran dos divas realmente no permitían que se encontraran. Casi que las escondían o las engañaban para que fueran para otro lado", ha narrado Özpetek.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa al director con más detalles y anécdotas sobre la película Diamanti.