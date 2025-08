Muere un fan de Oasis durante un concierto tras caer desde una grada de Wembley

Un hombre de unos 40 años falleció este sábado por la noche tras caer desde un balcón durante un concierto de la banda británica Oasis en el estadio de Wembley, en Londres. El incidente tuvo lugar en el último espectáculo de la gira Live '25, que ha supuesto el regreso de los hermanos Gallagher a los escenarios tras más de una década desde la disolución del grupo.

El incidente ocurrió con el estadio lleno

Según ha confirmado la Policía Metropolitana de Londres, el estadio estaba completamente lleno en el momento del suceso. El recinto, con capacidad para más de 90.000 personas, acogía el último concierto de la gira de estadios que la banda ha llevado a cabo este verano, y para el que se habían agotado todas las entradas.

Durante el concierto, un hombre se precipitó al vacío desde uno de los balcones del estadio. Fue atendido inmediatamente por los servicios de emergencia, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida y fue declarado muerto en el lugar. La identidad del fallecido no ha sido revelada por las autoridades, aunque se ha indicado que tenía unos 40 años. Las circunstancias exactas de la caída todavía se investigan.

Oasis transmite sus condolencias

Tras conocerse el trágico suceso, la banda emitió un comunicado oficial en el que mostraba su consternación por lo ocurrido. "Estamos conmocionados y entristecidos por la trágica muerte de un fan en el concierto de anoche. Oasis desea expresar sus más sinceras condolencias a la familia y amigos de la persona afectada", señalaron los integrantes del grupo.

La declaración se produjo pocas horas después del evento, que había sido uno de los más esperados de la gira. El regreso de Oasis ha generado una gran expectación en el Reino Unido y en otros países, tanto por su importancia musical como por la historia de separación entre los hermanos Noel y Liam Gallagher, que no actuaban juntos desde 2009.

La Policía solicita colaboración ciudadana

La Policía Metropolitana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y ha hecho un llamamiento a los asistentes al concierto. Según explicaron, es probable que varias personas hayan presenciado la caída o la hayan grabado sin darse cuenta con sus teléfonos móviles durante el espectáculo.

"El estadio estaba lleno y creemos que es probable que varias personas presenciaran el incidente o que, de forma consciente o inconsciente, lo grabaran con sus teléfonos móviles", indicaron en su comunicado oficial. Por ello, las autoridades han pedido a quienes estuvieran presentes en la zona próxima al lugar del incidente que se pongan en contacto con los investigadores, y han asegurado que toda colaboración será tratada con confidencialidad.

Último concierto

El concierto de Wembley era el cierre de la fase de estadios de la gira Live '25, organizada para celebrar el 25º aniversario del disco Standing on the Shoulder of Giants. La gira ha supuesto el primer reencuentro oficial de Oasis sobre los escenarios desde su separación hace más de una década, y ha contado con una elevada asistencia en todas sus fechas.

Todas las entradas se agotaron en pocas horas, y se estima que más de 600.000 personas han asistido en total a los conciertos de la gira hasta la fecha. El espectáculo en Wembley era especialmente significativo tanto para los seguidores como para la propia banda, que volvía a actuar en uno de los recintos más emblemáticos del país.

El concierto transcurrió sin incidentes visibles hasta que se tuvo constancia de la caída, que generó una gran conmoción entre los asistentes. Algunos testigos describieron las escenas posteriores como "horribles", según recogieron fuentes presenciales.