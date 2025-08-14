Este año en su 48° edición los Premios del Centro Kennedy de las Artes Escénicas, los galardones más importantes que concede el gobierno de EEUU, han recaído en el actor Sylvester Stallone, en la cantante Gloria Gaynor y en la banda de glam metal Kiss. A los mencionados se suman el músico de country George Strait y el actor inglés Michael Crawford.

Al parecer, según empleados del organismo, se ofreció uno de los premios al actor Tom Cruise pero lo ha rechazado por problemas de agenda. Los homenajeados del año pasado fueron Francis Ford Coppola, Bonnie Raitt y The Grateful Dead.

La ceremonia, que se celebrará en diciembre y será transmitida por CBS, contará con la participación del presidente estadounidense Donald Trump quien, al parecer, ha participado activamente en el proceso de selección. Por ejemplo, dicen, que es muy fan del musical El Fantasma de la Ópera, protagonizado originalmente por Crawford. En rueda de prensa ha destacado que él mismo presentará la gala "para ayudar a que tenga mayor audiencia". Y es que se trata de un gran evento benéfico. "En el pasado son lunáticos de la izquierda radical los que han sido elegidos. No me gustaba. No podía verlo. Y el presentador siempre era terrible", declaró.

Stallone, "amigo" de Trump

Al referirse al actor, Trump lo ha calificado como su "amigo" y "una leyenda de la gran pantalla". "Nunca se le ha dado el crédito que merece por su talento. No había nadie más que pudiera haber hecho los papeles que él hizo, de la forma en que los hizo. Ni siquiera cerca; lo han intentado, y no ha salido nada bien", ha afirmado recordando su impresión al ver su interpretación en la saga 'Rocky', de la que Stallone también es escritor y director de varias de las películas de la franquicia. Él es uno de los tres actores que Trump nombró como embajadores suyos en Hollywood a principios de este año.

Cambios en la dirección

A principios de 2025, Trump destituyó a toda la junta directiva, nombrada por Joe Biden, proclamándose presidente de la organización. Desde entonces, ha impulsado "una renovación completa de toda la infraestructura del Centro", la principal institución de artes escénicas del país, asegurando haber eliminado el contenido ‘woke’ o progresista. Trump también ha prometido convertirlo en una "joya de la corona" de la cultura en Estados Unidos. "Vamos a llevarlo a un nivel más alto del que jamás haya alcanzado", ha comentado.

Los Kennedy Center Honors se entregan desde 1978 y han reconocido a numerosas personalidades del cine, la música o el teatro. Trump es el único presidente que ha faltado a una de las galas, fue durante su primer mandato cuando varios artistas amenazaron con dejarle plantado.

Muchos empleados del Kennedy Center especulan que fue este desaire lo que motivó a Trump a tomar el control. Aunque es independiente, está financiado parcialmente por el Estado y el Presidente puede nombrar a gran parte de su junta directiva.

Trump ha admitido que alguna vez le habría gustado recibir un premio de la institución: "Quería uno, pero no pude conseguirlo. Lo habría aceptado si me hubieran llamado. Esperé y esperé y esperé, y al final dije: 'Basta, me convertiré en presidente. Me otorgaré el honor a mí mismo’".