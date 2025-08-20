¿"Revelar" o "rebelar"? La RAE aclara qué significa cada una y cómo no confundirlas

No son pocos los que, al escribir o hablar, dudan entre "revelar" y "rebelar". Ambas palabras son correctas y están registradas por la Real Academia Española (RAE), pero su uso inadecuado puede cambiar por completo el significado de una frase. Aunque suenan parecido, no significan lo mismo, ni son intercambiables.

La confusión es comprensible: se trata de parónimos, es decir, palabras que suenan de forma similar pero que tienen raíces y usos distintos.

¿Qué significa "revelar"?

El verbo revelar se refiere a descubrir o dar a conocer algo que estaba oculto. Tiene que ver con mostrar, desvelar o hacer público algo que no era conocido. Según la RAE, "revelar" significa: "Descubrir o manifestar lo ignorado o secreto."

Este verbo se utiliza en contextos como:

Revelar un secreto

Revelar la verdad

Revelar una fotografía (en su sentido técnico)

¿Qué significa "rebelar"?

Por su parte, rebelar se usa para hablar de alguien que se opone, se subleva o se niega a obedecer una autoridad o norma. Está relacionado con la palabra "rebelde". La RAE define "rebelar" como: "Sublevar, alzar en rebelión". Es un verbo que conlleva una carga de confrontación o desafío y no tiene nada que ver con secretos o verdades ocultas.

También es habitual el error al usar las formas participias de estos verbos: revelado y rebelado. Se parecen mucho, pero su sentido sigue siendo diferente:

"Revelado" es lo descubierto ("Ha revelado la verdad").

"Rebelado" es quien se ha sublevado ("Se ha rebelado contra el sistema").

Ambos participios también forman parte de estructuras pasivas o tiempos compuestos, por lo que es importante no confundirlos.

Un fallo frecuente es escribir "rebelar un secreto" en lugar de "revelar un secreto". En ese caso, la frase pierde su sentido y puede resultar absurda o ambigua.