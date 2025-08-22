¿Se escribe "no sé", "no se", "nosé" o "nose"? La RAE resuelve esta duda tan frecuente

A menudo, al escribir, surgen dudas sobre cómo se escribe correctamente esta expresión tan habitual. ¿Se trata de "no sé", con tilde y espacio? ¿Es posible escribirlo todo junto, como "nose" o "nosé"? ¿O también está bien sin tilde, como "no se"? La Real Academia Española (RAE) aclara cada una de estas formas y sugiere cómo usarlas adecuadamente según el contexto.

"No sé"

Cuando queremos decir que ignoramos algo o no tenemos conocimiento de un tema, la forma correcta de escribirlo es "no sé", con tilde en la palabra "sé" y separadas ambas palabras. Se trata de la negación del verbo saber conjugado en primera persona del singular. Por ejemplo: "No sé qué hacer con este problema".

En este caso, la tilde es fundamental, ya que permite distinguir entre distintas formas verbales. Según la RAE, esta es la única forma válida cuando se expresa desconocimiento.

¿Y qué pasa con "no se"?

La forma "no se", sin tilde, también es correcta, pero tiene un significado completamente diferente. Se trata de una negación acompañada de un pronombre reflexivo o impersonal. Por ejemplo: "No se puede fumar aquí" o "Ella no se lo esperaba"

En estas construcciones, "se" no es el verbo "saber" sino un pronombre. Por lo tanto, ambas formas —"no sé" y "no se"— son correctas, pero se usan en contextos distintos. La clave está en el verbo: si estás usando el verbo "saber" (yo sé), necesitas la tilde.

En cuanto a las formas "nosé" (con tilde y todo junto) y "nose" (sin tilde y sin espacio), la RAE es tajante: ninguna de estas opciones es válida en el español normativo.

¿Y qué dice la RAE exactamente?

"Ni ‘nosé’ ni ‘nose’ son formas aceptadas por la ortografía del español", aclara la institución.

Escribir estas formas representa un error ortográfico, probablemente originado por la rapidez al escribir en dispositivos electrónicos o por el desconocimiento de la norma. No hay ningún caso en el que sea correcto escribirlo todo junto.

La RAE recoge en su cuenta oficial que: "La forma correcta es ‘no sé’, con tilde en ‘sé’, que es la forma del verbo ‘saber’. ‘No se’ también es correcto en otros contextos (‘No se lo digas’), pero ‘nosé’ o ‘nose’ son formas incorrectas."