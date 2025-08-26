¿Se dice "suspendido" o "suspenso"? La RAE aclara el uso correcto y las diferencias entre ambos términos

La confusión entre "suspendido" y "suspenso" es frecuente, especialmente en contextos académicos o administrativos. La Real Academia Española (RAE) ofrece las claves para diferenciar cuándo es apropiado usar cada palabra. Aunque ambas provienen del verbo suspender, su significado no siempre coincide.

El término "suspendido" se emplea para indicar que algo ha sido detenido, interrumpido o pospuesto temporalmente. Es muy habitual en ámbitos administrativos, laborales y educativos: "El partido fue suspendido por la lluvia", "Su licencia fue suspendida hasta nuevo aviso" o "La actividad escolar se encuentra suspendida por motivos de seguridad".

En todos estos casos, el foco está en la interrupción de una actividad, no en el resultado o calificación de alguien.

"Suspenso"

Por otro lado, "suspenso" se utiliza principalmente como sustantivo en el contexto educativo para indicar que una persona no ha alcanzado la nota mínima necesaria: "Obtuvo un suspenso en matemáticas" o "El examen fue un suspenso para varios alumnos"

También puede funcionar como adjetivo para calificar algo que ha fracasado o no cumple con los criterios exigidos. La RAE destaca que su uso está limitado a este tipo de situaciones evaluativas.

A pesar de compartir un origen etimológico, las palabras "suspendido" y "suspenso" no deben utilizarse como sinónimos, ya que tienen significados distintos y no son intercambiables. Esta confusión es común en expresiones como "Mi examen fue suspendido", cuando en realidad lo correcto sería decir "Obtuve un suspenso en el examen" o "Mi nota fue un suspenso".