Vuelta al cole 2025: así limitarán las comunidades autónomas el uso de móviles y tablets en las aulas

El nuevo curso escolar 2025/2026 arranca este lunes para más de ocho millones de estudiantes en España, y lo hace con un cambio de rumbo en muchas aulas: la regulación y limitación del uso de pantallas.

¿Qué comunidades autónomas aplicarán restricciones al uso de pantallas en el aula este curso?

Varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Cataluña, Murcia, Baleares, Galicia, Asturias y Comunidad Valenciana, han aprobado medidas para reducir la presencia de dispositivos digitales en colegios e institutos, en un movimiento que busca frenar la dependencia tecnológica y mejorar el rendimiento académico de los alumnos.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, entra en vigor un decreto pionero que prohíbe el uso individual de tablets, ordenadores o móviles en Infantil y Primaria. Los estudiantes no podrán llevar deberes digitales a casa ni trabajar con pantallas de manera individual en horario escolar. Solo se permitirá el uso compartido, bajo supervisión docente y con un máximo de entre una y dos horas semanales según la edad. En Secundaria, serán los centros los que decidan sus propias limitaciones.

🎒 La Comunidad de Madrid despliega medidas educativas pioneras para prolongar la estancia en el colegio y limitar el uso individual de pantallas. ✅ Casi 300 colegios de 84 municipios de la región participan en el nuevo programa Patios abiertos. +Info: https://t.co/wZk2XY0pPy pic.twitter.com/vqPknqz3Ww — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) September 3, 2025

Cataluña ha ido más allá y ha extendido la prohibición de móviles a toda la enseñanza obligatoria, incluyendo la ESO. En Murcia, el Gobierno regional ha marcado límites estrictos de tiempo: una hora diaria en Primaria y dos en Secundaria. Baleares, por su parte, ha establecido restricciones progresivas, con un máximo de una hora semanal en los primeros cursos de Primaria. Galicia prepara una Ley de Educación Digital para regular de forma integral los derechos y deberes en torno al uso de dispositivos tecnológicos.

Estas decisiones llegan tras la advertencia del Consejo Escolar del Estado, que en 2024 recomendó prohibir los móviles en Infantil, Primaria y ESO, así como en comedores y recreos. También se apoyan en datos preocupantes: según el INE, el 70% de los niños de entre 10 y 15 años ya tiene un smartphone propio, cifra que asciende al 96% entre los adolescentes de 15 años. Además, informes recientes de la OCDE relacionan un uso intensivo del móvil con un menor rendimiento académico.

¿Cómo afectarán las nuevas normas al día a día de los alumnos y a la organización escolar?

Los cambios supondrán menos tareas con dispositivos digitales y más protagonismo del papel, la lectura y la escritura manual. Además, los colegios deberán adaptar horarios y metodologías, con el objetivo de mejorar el rendimiento y proteger la socialización de los estudiantes.

Más allá de los resultados escolares, las autoridades educativas insisten en los riesgos sociales y psicológicos que conlleva la exposición temprana a las pantallas. Desde el acoso escolar hasta la ansiedad, pasando por la dificultad para concentrarse. Por eso, el objetivo de las nuevas normativas no es apartar la tecnología de las aulas, sino reequilibrar su papel: recuperar la lectura en papel, la escritura a mano y el trabajo colaborativo como ejes de aprendizaje, dejando las pantallas como complemento y no como protagonistas.

La vuelta al cole de 2025 marca así el inicio de una etapa en la que las comunidades autónomas ensayan un nuevo modelo educativo. Uno en el que el uso responsable de la tecnología se combina con métodos tradicionales para cuidar tanto el rendimiento académico como el bienestar emocional de los alumnos.