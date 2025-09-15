España no irá a Eurovisión si va Israel

El presidente de RTVE, José Pablo López, llevará mañana al Consejo de Administración una propuesta que podría suponer la salida de España del Festival de Eurovisión 2026 en caso de que Israel mantenga su participación en el certamen.

La reunión, prevista para este martes a las 9:30 horas, llega en un momento de creciente debate sobre la conveniencia de que la radiotelevisión pública española continúe en la competición europea mientras se mantenga la ofensiva militar israelí en Gaza. Según fuentes internas, la mayoría del Consejo considera "inapropiado" que Israel siga presente en el concurso.

De prosperar la propuesta, España se convertiría en el quinto país en confirmar su retirada, uniéndose a Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, que ya han anunciado su renuncia si la UER (Unión Europea de Radiodifusión) no excluye al país hebreo.

La decisión cuenta con respaldo político. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que le "preocupa" y le "ocupa" la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión 2026, reiterado que "los eventos culturales y deportivos no pueden servir para blanquear un genocidio" y ha señalado que la movilización ciudadana contra Israel, visible este domingo en Madrid con la cancelación de la última etapa de la Vuelta entre incidentes y tensión en el centro, muestra un rechazo social amplio. "Si no logramos expulsar a Israel, España no debe de participar", ha indicado contundente.

También el titular de Transformación Digital, Óscar López, ha apuntado que "no existen condiciones para la normalidad" de Israel en Eurovisión mientras continúe la ofensiva militar.

Firmas para la expulsión de Israel

A la presión institucional se suma la recogida de firmas impulsada por Sumar, que ya ha reunido más de 5.000 apoyos para reclamar la expulsión de Israel del certamen. "Si Israel va a Eurovisión, España no debe estar en este evento. No vamos a ser cómplices", declaró la portavoz del Movimiento Sumar, Lara Hernández.

Polémica en Eurovisión 2025

La controversia no es nueva. En la última edición, celebrada en Basilea, RTVE ya emitió un mensaje previo a la final en el que defendía que "frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción".

Durante la pasada edición del festival, el presidente de RTVE, José Pablo López, ya defendió abrir una reflexión conjunta sobre la participación de la televisión pública de Israel en el concurso: "Creo que no se puede vivir de espaldas a la realidad y pensar que el Festival de Eurovisión no tiene una dimensión política".

El desenlace dependerá ahora del debate en el Consejo de Administración de RTVE y de la posición que adopte la UER, órgano en el que España ocupa un papel relevante tras el nombramiento de Ana María Bordas como presidenta de su Grupo de Referencia.