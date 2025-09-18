Nace 'Sin coartada', de Carlos Quílez, con las historias y noticias nunca explicadas de la crónica criminal

El periodista y escritor Carlos Quílez (Barcelona, 1966) acaba de lanzar ‘Sin coartada’, un podcast dedicado a la crónica negra y al ‘true crime’, que nace con la intención de aportar contenidos inéditos, muchos de ellos sujetos a la más rabiosa actualidad, lo que al autor le gusta calificar como "historias de la mala vida".

Quílez, que actualmente coordina el área de sucesos en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’ y presenta el programa ‘#CASO’ en La Sexta, acumula más de 35 años de profesión periodística y literaria que le han permitido conocer "historias increíbles y a personajes de toda calaña desmaquillados y sin trampa ni cartón". El autor lanza ‘Sin cortada’ en las principales plataformas como Youtube, iVoox y Spotify.

Tal y como explica Quílez, "en ‘Sin coartada’ pretendo aportar información relevante, actual e inédita de la crónica negra española. Quiero que vean la luz historias desconocidas, otras que han sido tergiversadas y algunas que, personas de oscuras motivaciones, tratan de esconder".

‘Sin coartada’, además, pondrá el acento en las historias criminales que han nutrido los más de 35 años de profesión de Quílez, historias que el periodista ha conocido en primera persona hasta el punto de que algunas de ellas han llegado a marcarle de por vida. "Son más de 30 atentados terroristas que he tenido que cubrir, centenares de juicios por casos terribles, cientos de entrevistas a policías, jueces, fiscales, abogados, víctimas y a delincuentes (algunos confesos y otros en busca y captura)".

"Todo ese bagaje -dice el periodista-, me ha hecho ser y sentirme un tipo privilegiado, muy enriquecido en lo personal por los acontecimientos que he conocido y por las personas de las que me ha tocado informar".

‘Sin coartada’ acogerá historias, relatos, y también noticias de candente actualidad…: "Así es. Me haré eco del trabajo de investigación que cada día realizo en el programa Y ahora Sonsoles y de aquellas otras noticias, muchas de ellas anónimas (otras, no) que algunos tratan de situar bajo la alfombra de la impunidad".

Entre los muchos temas o noticias previstas el autor quiere destacar "algunos episodios del crimen de la Guardia Urbana que nunca se han explicado, así como historias de la cárcel que por fin van a salir de las celdas y algunos escándalos financieros que de momento se encuentran escondidos bajo la alfombra del poder".

Quílez se considera periodista antes que escritor, aunque ya son 13 los libros o novelas de True Crime que ha publicado, cosechando notables éxitos como el premio Internacional de la Semana Negra de Gijón o el premio Crims de Tinta de la Generalitat de Catalunya.

Carlos Quílez no ha perdido el espíritu combativo que le ha acompañado durante toda su carrera: "No hemos de perder ni la valentía frente a la información, ni una razonable impertinencia ante las fuentes, especialmente las fuentes vinculadas con los poderes públicos que tienen, si cabe, una mayor obligación de explicarnos la verdad". Ha decidido lanzar este podcast "porque, aunque a usted no le guste el crimen, al crimen sí le gusta usted".