El Sello de Akira: tres estrenos con Batman Hush y los Absolute de Flash y Green Lantern

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que cada mes elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de septiembre tenemos los inicios de tres cabeceras nuevas: los Absolute de Flash y Green Lantern más el primer número de Batman Hush.

Un Green Lantern más oscuro

Un Hal Jordan caminando por la carretera con la sensación de que algo malo ha ocurrido. No es el mismo Hal que conocemos. Está atormentado y esconde algo bajo su chaqueta. Además gracias a flashbacks vemos que algo ha caído sobre un pueblo de Estados Unidos y lo ha destruido por completo. ¿Ha sido culpa de Hal? ¿Quién es esa figura que apareció en los cielos? Pues todo esto y más, incluyendo una protagonista femenina, lo tendremos en este Absolute Green Lantern.

Lo mejor de este inicio es que desde la página número 1 vemos algo totalmente diferente a lo visto anteriormente y aunque eso sea el punto de partida básico de los Absolute aquí está bastante más marcado. Aquí Hal Jordan no es ni mucho menos el bueno de la historia. Ese punto de vista de Halatormentado y fustigado hace que te preguntes qué ha podido pasar y ahí te pilla Al Ewing.

Por otro lado, el tono del dibujo de Jahnoy Lindsay ayuda a meterte en este drama que de momento se aleja de lo cósmico para centrarse en lo terrenal. Aparte tiene momentos de splash page que van más allá de la espectacularidad para ser un recurso narrativo para impactar al lector. Pasas la página y zasca, cambias de expresión, y eso ayuda mucho a que esta primera grapa de enganche.

Lo que está por ver es a dónde nos lleva Al Ewing con este nuevo Hal Jordan y sobre todo qué papel tendrá la nueva protagonista de la historia. De momento tiene buena pinta, engancha y te deja con ganas de leer el segundo número. A partir de ahí, si sigue con este interés, podremos decidir personalmente si entramos en la cabecera o no.

Precio: 2,50 euros

Flash y el misterio de dónde lo llevará Jeff Lemire

No es Barry Allen aunque sí tendrá papel dentro de esta historia. Sí es Wally West y ojo porque ni él sabe cómo ha conseguido sus poderes y dónde se está metiendo. Tenemos además al ejército de por medio, a Wally escapando de su estricto padre y un golpazo de guion en mitad del cómic que no ves venir. Así arranca este Absolute Flash.

Estamos hablando de Jeff Lemire a los guiones y con él siempre tenemos en mayor o menor medida entretenimiento. El guion de este primer número de Flash es made in Lemire y con muy poca información contada a cuentagotas, el guionista ya nos atrapa de cara al segundo número. Sobre todo porque no se desvela demasiado y eso hace que tengamos interés sin todavía saber a dónde se va a dirigir este producto. Me ha gustado precisamente por eso, porque te llama la atención sin tirar demasiado de la manta. Eso sí, el golpe de guion te pega en toda la cara.

Está por ver si la elección de Wally como protagonista le resta público a este cómic, sin embargo, yo confío en Lemire para sostener un buen argumento a lo largo del tiempo. Jeff se ha ganado esa credibilidad con buenos productos y aquí además se apoya en el dibujo de Nick Robles para, sin ser nada del otro mundo, ofrecer buenos momentos de velocidad y acción. No me ha convencido tanto como Green Lantern aunque eso sea quizá porque Flash no está dentro de mi top 10 de superhéroes.

Precio: 2,50 euros.

Un buen Batman Hush 2

Seamos sinceros. Pase lo que pase con este Batman Hush 2 no llegará a las cotas de popularidad del primer Batman Hush. Eso es así. Primero porque ya no es una sorpresa ver un producto así con Jeph Loeb al guion y Jim Lee al dibujo. Y segundo porque la sombra de la primera parte, aunque tenga haters por ser un blockbuster, es muy alargada. Dicho esto, a nivel personal no busco que esta secuela me cambie la vida y con esa premisa me he plantado delante de este primer número.

El inicio no está mal, las cosas como son. Se nota que Loeb quiere darle de nuevo al público lo que pide. Tenemos a Batman, Joker y Hush. Juntos y muy revueltos. Y ojo, aquí el payaso del crimen no se lo va a pasar tan bien como de costumbre ya que será víctima y no verdugo desde el minuto 1. Además veremos también a una villana femenina muy importante para la Batfamilia y varios guiños a los primeros enfrentamientos del murciélago con el propio Joker. No está mal para empezar.

Batman Hush 2 te da lo que te daba el 1, es decir, un blockbuster con muchos personajes del universo Batman para que cojas las palomitas y disfrutes del espectáculo. Si eso te gusta, adelante, como es mi caso, pero si no eres de este tipo de fan service te generará el famoso "no es nada nuevo". A mí que no lo sea mientras sea bueno, me vale.

Respecto a Jim Lee, no es el Lee de hace años aunque sigue manteniendo su toque. Es Jim Lee, señoras y señores. Este hombre no dibuja mal ni con las manos atadas a la espalda y eso ya de por sí es garantía de espectacularidad. Batman impone, como siempre con Lee, y encima aquí tendremos dos trajes a las primeras de cambio con un guiño a la primera entrega bien llevado a través del recurso de guion de Loeb. Me gusta.

Mi valoración de momento es positiva aunque queda por ver cómo se sigue desarrollando esto. Lo que sí os puedo decir es que Batman Hush 2 es todo lo que podías esperar, para bien y para mal, de un producto así. Por cierto, cuenta con dos portadas esta primera grapa. En mi caso elegí la de Rafa Sandoval, espectacular con ese choque de puños entre Batman y Hush, pero también tenéis la original dibujada por Lee. También presentes en lo artístico, Scott Williams y Alex Sinclair.

Precio: 3,30 euros