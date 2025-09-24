Muere Claudia Cardinale, "una de las más grandes actrices de todos los tiempos"

La muerte de la actriz Claudia Cardinale este martes a los 87 años deja al cine sin "una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos", en palabras del ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, quien la recordó como "la personificación de una gracia completamente italiana".

El ministro lamentó la muerte de la actriz, que fue "conocida en todo el mundo" y "supo inspirar con su extraordinario talento a los principales directores del siglo XX". "La personificación de una gracia completamente italiana y de una belleza especial que, a lo largo de su larga carrera, participó en más de 150 películas, algunas de las cuales son consideradas hitos del cine de autor", escribió Giuli en su cuenta de X.

Claudia Cardinale fue musa de directores como Luchino Visconti o Federico Fellini y apareció en títulos emblemáticos como '8½' ('Fellini, ocho y medio'), 'Il Gattopardo' ('El gatopardo'), 'Rocco e i suoi fratelli' ('Rocco y sus hermanos') o 'C'era una volta il West' ('Hasta que llegó su hora' en España y 'Érase una vez en el Oeste' en Latinoamérica). También participó en producciones de Hollywood como 'The Pink Panther' ('La pantera rosa'), de 1963.

La actriz nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa. Ha fallecido en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau.

En esa localidad al sur de París residía y su deceso fue confirmado por su agente, Laurent Savry, a la agencia AFP, según citaron medios como el diario Le Monde o la cadena pública Franceinfo.