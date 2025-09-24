La nueva adaptación de 'La Casa de los Espíritus' se estrenará en 2026

La nueva adaptación de la novela La Casa de los Espíritus (1982), primer libro de la escritora chilena Isabel Allende, se estrenará en Amazon Prime en 2026. La serie esta compuesta de ocho episodios, ha sido protagonizada por actores chilenos y extranjeros y se ha grabado íntegramente en Chile, país que inspiró gran parte del contexto en el que se desarrolla la historia de la familia Trueba.

A principios de septiembre la cuenta oficial de Amazon Prime LATAM compartió por primera vez una escena de esta nueva serie.

"La Casa de los Espíritus" ✨ Hoy una memoria despierta y revelamos por primera vez una escena de la serie que llega próximamente a Prime Video. pic.twitter.com/ZYICsXfyho — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) September 7, 2025

En esta primera novela, Allende narra la saga de una familia de poderosos terratenientes latinoamericanos. Los personajes de esta novela se encuentran atrapados en unas dramáticas relaciones familiares y encarnan las tensiones sociales y espirituales de una época que abarca gran parte del siglo XX.

Elenco de hispanohablantes

A diferencia de la edición de 1993 protagonizada por los ganadores del Oscar Meryl Streep y Jeremy Irons, esta nueva serie cuenta con un elenco de protagonistas hispanohablantes y ha sido filmada en Chile en lugar de Europa.

"Aunque no esté mencionado Chile, es lo que le pasó a Chile. El destino de esa unidad, de esa familia, refleja la historia del país. Pero no fue un acto consciente en absoluto, el país se iba metiendo en la novela mientras la escribía", ha señalado la autora en un conservatorio en Santiago según EFE.

"Es una historia que compartimos todos los países latinoamericanos, y en el elenco quisimos rescatar también eso. Buscamos actores en México, Colombia, Argentina, España y por supuesto Chile", ha destacado la productora, guionista, actriz y showrunner de la serie, Fernanda Urrejola.

De igual manera, otro de los retos de esta producción fue trasladar el género literario del realismo mágico a la imagen. "Isabel crea un lenguaje sutil y crea unas capas que hoy de las que hoy se habla más y están muy vigentes", ha comentado la guionista y productora ejecutiva, Francisca Alegría.

El cineasta chileno Andrés Wood ha señalado el desafío que ha supuesto "traer esos personajes con esa densidad, esa tridimensionalidad, con el humor y las contradicciones, que son muy importantes en la literatura de Isabel".