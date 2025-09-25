¿Se dice "contra reloj", "contra el reloj" o "contrarreloj"? La RAE resuelve la duda

¿Se dice "trabajar contra reloj" o "trabajar contra el reloj"? La Real Academia Española (RAE) aclara que ambas formas son correctas cuando se usan como locución adverbial. Es decir, se puede decir tanto "Trabajan contra reloj" como "Trabajan contra el reloj" para expresar que se hace algo con prisa o bajo una fuerte presión temporal.

La RAE añade que también está admitida la grafía "contrarreloj", en una sola palabra, que suele emplearse especialmente en el ámbito deportivo, como en "carrera contrarreloj". En este caso funciona como sustantivo o adjetivo, y su plural es "contrarrelojes". Lo que no es correcto es escribirlo en dos palabras precedido de "a", como "a contrarreloj" o "a contra reloj".

En contextos figurados, la expresión se utiliza con gran frecuencia para señalar urgencia en cualquier ámbito, no solo deportivo. Así, encontramos titulares como "Los bomberos trabajan contra reloj para sofocar el incendio" o "Los negociadores ultiman contrarreloj el acuerdo político".

En resumen: se puede decir "contra reloj" o "contra el reloj", y también "contrarreloj". Todas son válidas, aunque la forma unitaria "contrarreloj" gana cada vez más terreno en el uso moderno.