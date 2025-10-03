El 90% de los currículums fracasa por estos 3 errores, según una exreclutadora de Google y LinkedIn

Encontrar trabajo en una gran empresa tecnológica no empieza en la entrevista, sino mucho antes: en el currículum. Y, según Adriana Carvajal, exreclutadora de Google y LinkedIn, la mayoría de los candidatos queda fuera en ese primer filtro por fallos que podrían evitarse con un poco de atención.

Carvajal, que hoy asesora a profesionales para impulsar su carrera, asegura que el 90% de los CV descartados comete alguno de tres errores clave que marcan la diferencia entre avanzar en el proceso o quedarse fuera de la terna.

Error 1: no personalizar el currículum

Uno de los fallos más comunes es enviar el mismo documento a todas las vacantes. "Si contrato para un puesto de ventas, necesito leer un currículum que hable mi mismo idioma. Si no lo haces, alguien que sí lo haya adaptado pasará por delante", explica Carvajal.

La recomendación: ajustar cada CV a la descripción de la oferta, destacando las habilidades y experiencias más relevantes e incluyendo las palabras clave que usan los reclutadores.

Error 2: descripciones vagas y poco claras

Frases como "apoyo en procesos" o "participación en campañas" no dicen nada. Para Carvajal, un currículum debe explicar con precisión qué hizo el candidato, en qué área y con qué responsabilidad. Usar verbos de acción y describir tareas específicas ayuda a mostrar el verdadero impacto del trabajo realizado.

Error 3: no incluir cifras ni resultados

El error más determinante es no cuantificar los logros. "El mejor predictor de tu desempeño futuro es tu desempeño pasado", recuerda la experta. Detallar con números concretos cuánto crecieron las ventas, cuántos clientes nuevos se captaron o qué porcentaje de mejora se logró es lo que realmente diferencia un perfil competitivo de otro promedio.

La clave: mostrar impacto, no solo funciones

Para Carvajal, la clave de un buen currículum está en ponerse en los zapatos del reclutador: no basta con contar dónde se trabajó, sino demostrar qué impacto se tuvo allí.

Con estos ajustes simples, asegura, los candidatos tienen más opciones de superar el primer filtro y sentarse a la entrevista, que es donde realmente comienza la oportunidad.