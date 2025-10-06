¿"Cumple años" o "cumpleaños"?: La RAE aclara cómo se escribe correctamente esta expresión tan cotidiana

Cada año lo celebramos, lo cantamos y lo escribimos en tarjetas o mensajes, pero pocos saben cuál es la forma exacta de escribirlo. ¿Se dice "cumpleaños" o "cumple años"? La Real Academia Española lo deja claro: depende del contexto.

Cuando se usa como sustantivo, para referirse al aniversario del nacimiento de una persona, se escribe en una sola palabra: "Hoy es su cumpleaños" o "El año pasado invité a mi hermana para su cumpleaños". En este caso, la palabra es invariable en número, es decir, su forma es la misma en singular y en plural: "el cumpleaños" o "los cumpleaños". Lo que no existe, aclara la RAE, es la forma "cumpleaño".

Sin embargo, si se trata del verbo "cumplir" acompañado de su complemento "años", la escritura correcta es en dos palabras: "¿Mamá cumple años hoy?" o "Mañana cumplo años y quiero celebrarlo".

#ConsultasDeLaSemana | ¿Se escribe «cumple años» o «cumpleaños»? Como nombre (‘aniversario del nacimiento de una persona’), se escribe en una palabra: «Hoy es su cumpleaños». Se escribe en dos la secuencia de verbo y complemento: «¿Mamá cumple años hoy?». pic.twitter.com/7zNZpzgHKl — RAE (@RAEinforma) October 5, 2025

Además, hay otro error frecuente: olvidarse de la coma del vocativo. La expresión correcta es "Feliz cumpleaños, mamá", no "Feliz cumpleaños mamá", igual que escribimos "Buenos días, Pedro" o "Gracias, amiga".

Consultas de la semana | ¿Es «Feliz cumpleaños, mamá» o «Feliz cumpleaños mamá»? Se escribe siempre coma para aislar el vocativo, es decir, la palabra que se usa para apelar al interlocutor: «Buenas tardes, María»; «Un café, camarero, por favor»; «Feliz cumpleaños, mamá». pic.twitter.com/QlBwVQxcgd — RAE (@RAEinforma) February 6, 2021

En resumen, "cumpleaños" es una sola palabra cuando hablamos del evento, y "cumple años" cuando se usa como verbo. Un detalle sencillo, pero clave, para no fallar ni en las felicitaciones ni en la ortografía.