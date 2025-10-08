¿Cuál es la abreviatura de "por ejemplo"? La RAE detalla qué variantes existen

En correos, apuntes o artículos, es habitual ver distintas formas de abreviar "por ejemplo": "p. ej.", "p.e.", incluso "ej." a secas. Pero ¿cuál es la correcta? Según la Ortografía de la lengua española (OLE) y el Diccionario panhispánico de dudas de la RAE, la forma adecuada es "p. ej.", con puntos y espacio entre ambas abreviaturas.

La Real Academia Española (RAE) recuerda que cada parte de la expresión "por ejemplo" se abrevia de manera independiente, separadas por un espacio y cerradas con punto. Es decir, "p. ej.", no "p.ej." ni "p.e.". Esta forma es la más usada y aceptada en textos formales, académicos y periodísticos.

Sin embargo, la RAE también admite otras abreviaturas de origen latino, menos frecuentes en el español actual pero todavía válidas en contextos especializados. Se trata de "v. g." o "v. gr.", derivadas de verbi gratia (‘por gracia de la palabra’), y "e. g." o "e. gr.", de exempli gratia (‘por gracia del ejemplo’). Todas deben escribirse en cursiva o entre comillas si se desea destacar su carácter latino.

Ejemplos de uso correcto de la abreviatura de por ejemplo

Hay varios factores que influyen en el clima, p. ej., la altitud y la latitud.

Algunas lenguas romances, v. gr., el italiano y el francés, comparten estructuras similares.

El texto incluye referencias, e. g., a obras del siglo XIX.

La RAE subraya que el uso de "p. ej." es el más recomendable en la lengua moderna por ser claro, comprensible y propio del español. Las abreviaturas latinas, aunque elegantes, se reservan hoy para textos técnicos o eruditos.

Así que, la próxima vez que quieras poner un ejemplo en tus notas o publicaciones, recuerda: lo correcto es "p. ej.", con punto y espacio. Simple, preciso y aprobado por la RAE.