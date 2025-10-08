Macarena Gómez: "No me importa parecer ignorante cuando hago ciertas preguntas"

Macarena Gómez y Dámaso Conde han visitado Es la mañana de Federico para presentar y conversar sobre la obra que explora los fantasmas de Truman Capote desde la emoción y la memoria: Yo, Capote. Los artistas han conversado sobre los secretos de este proyecto con Federico Jiménez Losantos e Isabel González.

"Yo tenía mucho miedo en Argentina", recuerda Dámaso Conde al hablar de sus inicios junto a Macarena Gómez, su amiga, musa y ahora productora en Yo, Capote. La obra, que se representa cada sábado en los Teatros Luchana, es un retrato íntimo de Truman Capote en sus últimas horas. "El disfraz que yo llevo toda la vida ya no me cabe, y no he sabido parar, y no he sabido quitármelo", dice Conde, actor y autor del texto, que se sumerge en la decadencia del escritor con honestidad feroz.

Gómez, conocida por su trayectoria en el cine de terror, se embarca en este proyecto desde un lugar nuevo: la producción teatral. "Me dijeron que un productor ha de producir con la cabeza y no con el corazón. Algo que yo no me apliqué", confiesa. "A mi amigo Dámaso Conde, que le amo, le adoro, es un grandísimo actor, yo debía producirle".

Un delirio que lo contiene todo

La propuesta escénica no es una biografía al uso, sino una inmersión emocional. "Yo le he regalado el delirio que yo hubiese preferido que tuviese", cuenta Dámaso. Capote, alcoholizado y solo, se enfrenta en escena a los fantasmas de Perry Smith, el asesino de A sangre fría, a sus viejas amigas de la alta sociedad, y a su madre. "Mi premisa era no hacer una caricatura... quería que se viera que Truman era humano".

Durante meses, Conde se documentó con entrevistas, biografías y archivos. El resultado: un texto que evita la trampa del documentalismo para centrarse en el conflicto humano. "No quiero que se convierta en un Informe Semanal. Quiero que la gente conozca al personaje ya en su último estado, donde él no se lo reconoce".

La madre como herida y hechizo

Uno de los núcleos de la obra es la figura de la madre, interpretada por Macarena Gómez mediante proyecciones audiovisuales. "La madre está muy clara, muy presente, desde el principio hasta el final de la obra", explica Dámaso. Gómez aparece como un eco espectral en la cabeza del protagonista: "Mi madre era una mujer muy joven, que solo quería ser una señora de Park Avenue, pero era muy pobre, del sur, y entonces se casó muy rápido con mi padre... y al ver que no le iba a llevar a ningún lado, nos abandonó a los dos".

"La gente puede disfrutar a la madre de Capote como Capote la tenía en su cabeza, para bien y para mal". Las imágenes, grabadas en espacios como el Casino de Figueras, ofrecen una mirada onírica sobre la relación más tóxica y definitiva de Capote.

Una amistad que se transforma en teatro

La complicidad entre los protagonistas viene de lejos. "En Carne de Neón nos convertimos un poco... ella en mi musa", cuenta Conde. Años de rodajes, cortos y confidencias han desembocado en esta pieza teatral íntima y arriesgada. "Yo he escrito cositas que han funcionado muy bien y ella siempre ha estado ahí", añade.

Gómez, incansable entre rodajes, festivales y estrenos, confiesa que aprendió a producir sobre la marcha: "No me importa parecer ignorante cuando hago ciertas preguntas. Me encanta aprender". De momento, la obra ya está en cartel, pero su objetivo es girar por toda España: "Estoy buscando distribución y programadores. Quiero que esta obra se vea".