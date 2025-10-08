Urtasun veta a una empresa israelí de la Biblioteca Nacional

El actual sistema de catalogación, préstamo y adquisición de fondos de la Biblioteca Nacional de España (BNE) lo ha desempeñado la empresa israelí Ex Libris Alma. Así lo viene haciendo desde el año 2024, y aunque el gobierno había renovado el contrato hace dos meses por cuatro años más, ahora ha decidido rescindirlo.

Debido a la campaña del gobierno contra Israel y a favor de Gaza, territorio bajo el mando del grupo terrorista Hamás, el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha solicitado una nueva licitación para contratar un sistema de software diferente. Esta decisión se enmarca en un contexto político y jurídico que busca desvincular las instituciones públicas españolas de empresas judías.

Para llevar a cabo esta sustitución, las vías jurídicas que se han empleado se han basado en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, aprobado por el Consejo de Ministros hace dos semanas y que contempla, entre otras disposiciones, "la prohibición de importación de productos" provenientes de esos territorios. Gracias a esta normativa, la nueva licitación permite cancelar el contrato vigente con la empresa israelí, lo que abre la puerta a la contratación de un nuevo proveedor que "no incumpla los criterios legales, éticos y morales establecidos" y quedan excluidas "las empresas vinculadas con la ocupación". El ministerio ha reconocido al diario ABC que "no existen alternativas en el mercado que ofrezcan una ventaja clara" sobre el de Ex Libris.

Petición de más de 500 bibliotecarios

Esta iniciativa ha surgido a raíz de una carta "contra el genocidio" firmada por más de 500 bibliotecarios que enviaron a Urtasun el pasado mes de junio exigiendo la cancelación inmediata de los contratos con Ex Libris Alma. Esta misma plataforma ha pedido que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) también rompan con los israelíes.

Otras entidades públicas afectadas

La Biblioteca Nacional no es la única institución que utiliza este software. Existen varias universidades y bibliotecas públicas que también funcionan con esta misma herramienta tecnológica. Aunque todavía no hay una solución oficial y definitiva por parte del Ministerio de Cultura para abordar este problema, se espera que en el corto plazo se definan las directrices para asegurar una transición ordenada hacia sistemas alternativos, sin afectar el acceso y la calidad de los servicios bibliotecarios en España.