Estupor en la RAE por el desprecio público de Luis García Montero a su director

En vísperas del arranque del Congreso Internacional de la Lengua Española, organizada por la Real Academia de la Lengua Española y el Instituto Cervantes, el director de esta última institución, el poeta Luis García Montero, se ha descolgado con unas polémicas declaraciones sobre el director de la RAE, el jurista Santiago Muñoz Machado.

Preguntado en un desayuno informativo sobre su relación con Muñoz Machado, el viudo de Almudena Grandes dijo que la RAE "está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias". "Eso, personalmente, también crea distancias", afirmó.

La RAE ha respondido esta tarde con una declaración aprobada por el Pleno por unanimidad, en la que manifiestan "su absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas en la víspera del comienzo del X CILE", que este año se celebra en Perú. "Esta es una ocasión fundamental para la cultura y la lengua españolas, que reúne representaciones de todas las naciones hispanohablantes, que el director del Instituto Cervantes ha enturbiado con sus declaraciones", dice.

El Pleno de la RAE defiende a su director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, asegurando que este ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones, además de haber "desarrollado una labor extraordinaria en los siete años que lleva al frente de ambas instituciones".

"Las declaraciones son especialmente lamentables al comenzar un Congreso que inaugurarán Su Majestad el Rey y la Excma. Sra. Presidenta del Perú, en el que, entre otras actividades, se va a recordar a Mario Vargas Llosa, uno de los académicos y escritores en español más relevantes del último siglo", continúa la RAE.

Aun así, la RAE indica que "siempre" ha estado "muy satisfecha" de sus "excelentes" relaciones históricas con el Instituto Cervantes y desean que se mantengan "en el futuro".

El Pleno de la RAE se ha reunido en su sede de Madrid, y con la asistencia por vía telemática desde Lima de los académicos desplazados a Perú para asistir al X CILE. También ha asistido el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española.