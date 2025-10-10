¿Se escribe "mal humor" o "malhumor"? La respuesta que no esperas de la RAE

Hay días en los que todo parece molestar: el café se enfría, el tráfico se complica y la jornada empieza con el pie izquierdo. En esos momentos, muchos dicen estar de "mal humor", aunque algunos prefieren escribirlo junto, "malhumor". Pero ¿cuál es la forma correcta?

Según la Real Academia Española (RAE), ambas formas son válidas, aunque la más tradicional y extendida es "mal humor", escrita en dos palabras. Se utiliza para expresar una actitud negativa, un estado de irritabilidad o simple descontento. La RAE recoge ejemplos como "Se burlaban un poco de él por sus arrebatos de mal humor".

¿Se escribe "mal humor" o "malhumor"?

No obstante, la grafía "malhumor", en una sola palabra, también es aceptada. Su uso se justifica por la tendencia del idioma a fusionar expresiones frecuentes y por la influencia de términos de la misma familia, como "malhumorado" o "malhumoradamente", que siempre se escriben unidos.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Se escribe «mal humor» o «malhumor»? Lo normal es escribir «mal humor» (plural «malos humores»), pero también es válida la grafía «malhumor» (plural «malhumores»). Más información: https://t.co/c0EW0B0Dwh. pic.twitter.com/Y7NxXWoRMg — RAE (@RAEinforma) October 9, 2025

En cuanto a su plural, la diferencia es mínima: de "mal humor", el plural es "malos humores", mientras que de "malhumor" es "malhumores".

La FundéuRAE respalda esta flexibilidad y señala que la forma en dos palabras es la más usada en textos formales, aunque "malhumor" gana terreno por economía lingüística. En definitiva, ambas son correctas, y elegir entre una u otra dependerá del estilo del hablante o del texto.

Así que, si alguien se levanta sin ganas de hablar ni de sonreír, puede decir que está de "mal humor" o que lo domina el "malhumor". Las dos opciones son correctas, aunque la primera sigue siendo la más habitual en el español actual.