The Core colabora en el II Festival Literario Rosa y Negro reforzando su apuesta por la escritura yel talento

Tres Cantos acogió la segunda edición del Festival Literario Rosa y Negro, consolidado como una de las grandes citas culturales del municipio con la participación de cerca de treinta autores de narrativa romántica y de suspense. Entre ellos, figuras como Alice Kellen, Carmen Mola, Megan Maxwell, Blue Jeans, César Pérez Gellida o Carmen Posadas, que acercaron sus obras y experiencias al público en un completo programa de actividades.

La jornada inaugural se celebró en el campus de The Core, con un encuentro entre Alice Kellen y Carmen Mola moderado por Marta Robles, directora del festival. También participó Violeta Serrano, directora del Máster Online en Escritura e Industria Literaria de The Core, quien subrayó la importancia de conectar la creación literaria con el mercado editorial.

El festival incluyó mesas redondas, talleres, reinterpretaciones teatrales de clásicos a través de los "'Cuentaclásicos' y actividades familiares, posicionando a Tres Cantos como referente literario del otoño. La diversidad de propuestas permitió que tanto jóvenes lectores como familias disfrutaran de la literatura en un entorno cercano y participativo.

Con esta colaboración, The Core señaló que refuerza su compromiso con la narrativa y el talento emergente a través de programas como el Máster Online en Escritura e Industria Literaria y el Grado en Escritura Creativa y Desarrollo de Contenidos, ambos diseñados en alianza con la división editorial de Grupo Planeta.