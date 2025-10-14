El Zorro vuelve al cómic para enfrentarse a Napoleón con dibujo del español Jorge Fornés

Vuelve el Zorro a los cómics de la mano de Alien Books en EEUU y de Moztros en España. Lo más destacado aparte del retorno de este mítico personaje de la cultura popular es que acompañando a los guiones de Howard Chaykin estará el maravilloso dibujo de uno de nuestros mejores artistas nacionales, Jorge Fornés.

Lo poco que se sabe de esta miniserie es que constará de tres entregas y el tema a desarrollar será un enfrentamiento entre el Zorro y Napoleón Bonaparte. Sí, así es. El famoso estratega militar se verá las caras con el cruzado de la capa y la espada.

Uno de los primeros en hablar del proyecto ha sido Matias Timarchi, actual director y editor en jefe de Alien Books: "Estamos creando algo verdaderamente especial para el disfrute tanto del Zorro como de los fans del cómic, y estamos deseando compartir más sobre nuestros planes".

Libertad Digital ha podido hablar con el propio Fornés para conocer de primera mano sus sensaciones ante este proyecto:

"La verdad es que tenía la agenda bastante llena, pero lo han adaptado para que yo pueda estar en esta miniserie de tres entregas, que no me supone tanto tiempo con ese formato. Tenía muchas ganas de trabajar con Howard. Le conocí en Tenerife en una sesión de firmas hace un par de años y me pareció una persona estupenda. Hubo muy buena sintonía. Aparte es una leyenda viva del cómic La clave es que nos ayudaron para poder adaptarnos. Trabajar con él es increíble y más aún con una obra sobre un personaje tan icónico como el Zorro cogiendo el legado de otro de mis referentes como es Alex Toth. Por eso dije sí. Es algo nuevo para mí porque hasta ahora solo había hecho superhéroes o personajes urbanos y esto es diferente. Espero que vaya bien ya que es uno de esos ‘experimentos’ que se agradecen para tener más variedad en mi repertorio. El equipo artístico es maravilloso así que espero que todo salga bien"

También ha tomado la palabra el guionista de la obra, Howard Chaykin: "Crecí con el Zorro, la serie de televisión, los cómics, las películas de Fairbanks y Power, y me encantaban todas. Estoy encantado de haber tenido la oportunidad de contar una historia del Zorro que lleva a nuestro héroe a una aventura a un mundo lejano de las colinas de San Capistrano".

Lo que todavía no se sabe es cuándo veremos a este Zorro de Jorge Fornés ya que el anuncio ha tenido lugar en la New York Comic Con, pero no se ha dado la fecha de estreno.