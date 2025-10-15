La insaciable Taylor Swift: tras conquistar la música, lanza película y docuserie en Disney+

Taylor Swift, de nuevo en lo más alto de la industria musical tras lanzar el anuncio de su nueva "era" 'The Life of a Showgirl', va un paso más allá y también se adentra en industria cinematográfica con la película de los conciertos más importantes en su carrera 'Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show', grabada durante el final de la gira en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, el 8 de diciembre de 2023.

Y, por si esto fuera poco, este lunes también anunció la docuserie de seis episodios 'Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era' que se que estrenará en Disney+ el 12 de diciembre y se lanzará simultáneamente con la película.

"Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin", escribió en su cuenta de Instagram la artista.

"No voy a poder dormir porque no consigo relajarme"

Que Taylor Swifty es la reina del marketing ya lo sabíamos, es por eso que esta docuserie ya estaba en boca de muchos de los fans que han ido recapitulando las pequeñas y discretas pistas que la artista ha ido dejando en sus conciertos o en sus publicaciones de las redes. The End of an Era está compuesta por seis capítulos a través de los cuales la cantante estadounidense cierra, de forma definitiva, uno de los episodios más importantes e icónicos de su carrera musical, y que sin duda la han coronado en lo más alto de la industria pop internacional.

Con estos seis capítulos pretende acercarse a todos sus seguidores de una forma más personal, enseñarles lo que han sido para ella estos dos años de gira, como se ha sentido, sus miedos, sus logros y sus fracasos, además de por supuesto, mostrar todos los secretos que esconde un backstage de un concierto de estas características.

En el trailer que ha subido a sus redes sociales podemos ver desde los ensayos, las coreografías, el montaje del escenarios, como poco a poco se van llenando de los cientos de fans que claman su nombre, hasta la parte más humana y personal de Taylor: "No voy a poder dormir porque no consigo relajarme. Acabo de ver un montón de televisión, he comido en la cama con el servicio de habitaciones, he firmado una caja con dos mil CD y ahora... estoy cansada. Y voy a volver a hacer todo otra vez", se la escucha decir en el clip final del video. Sin duda, la docuserie, promete ser el final más memorable para una "era", pero sobre todo, para las cintos de swifties que le acompañaron en los conciertos, para las que fue el espectáculo de sus vidas.

En cuanto a los directores de ambos estrenos, 'Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era' está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal; mientras que 'Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show' está dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions, según Variety.