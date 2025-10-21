El Sello de Akira: llega el Imperial de Iban Coello, acaba Canario Negro y crossover entre DC y Marvel

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que cada mes elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de octubre Marvel estrena la cabecera galáctica Imperial, acaba el Canario Negro de Tom King y llega el crossover entre DC y Marvel con Masacre y Batman.

Tom King lo ha vuelto a hacer con Canario Negro

Tom King lo ha vuelto a hacer. Ha cogido un personaje secundario como es Canario Negro y en solo seis grapas ha logrado una miniserie de sobresaliente nivel que tiene un final acorde a la calidad que ha ofrecido este cómic en todo su desarrollo. ¿Es un buen final? Para mí, perfecto y no tan previsible como se podía prever.

Como podrán entender no puedo hablar mucho de lo que sucede aquí más allá de que tenemos el último asalto entre Canario Negro y Lady Shiva. De la victoria de una u otra dependerá la vida de una persona muy importante y la magia de esta última entrega es ver quién se lleva el gato al agua. ¿Será el canario o la asesina? Tom King hará jaque mate, eso sí se lo puedo decir, y no, no hay final abierto. La serie acaba y para mí lo hace de la mejor manera posible.

Respecto al dibujo de Ryan Sook, el dibujante californiano ha sabido mantener un tremendo nivel durante las seis grapas de esta miniserie. Y ojo, se agradece encontrar productos que de la A a la Z tengan un único dibujante. Aunque sean solo seis números. Se nota que Sook ha tenido tiempo para centrarse en brillar aquí y que Tom King prefiere continuidad en este tipo de trabajos. El resultado ha sido maravilloso y en este sexto número, el asalto final de la pelea vuelve a ser tremendo. Por cierto, el color de Dave Stewart, como suele ser habitual en él, para quitarse el sombrero.

Conclusión final: las seis grapas valen la pena y el conjunto encaja perfectamente. Tom King cumple con creces y a los que dicen que se pasa de textos, aquí no creo que sea así. Si dudas en entrar o no, aún estás a tiempo ya que las primeras grapas aún están disponibles. Merece la pena y si no lo ven así... ¿Lo decidimos en seis asaltos?

Precio: 3,80 euros

El sello Hickman arranca con buen pie en Imperial

Vuelve el Marvel cósmico de la mano de uno de los arquitectos más importantes de la historia de Marvel, Jonathan Hickman, y uno de los artistas españoles que más están triunfando en la élite del cómic superheroico, el gran Iban Coello. Los dos, acompañados de Federico Vicentini, se juntan en esta miniserie de cuatro grapas que nos llevará a un duelo entre varias razas con un misterioso asesinato de por medio.

¿Quiénes aparecen en este Imperial? Pues la presencia de Hulk a lo Planeta Hulk ya sería suficiente como para meterse de lleno en esta historia, pero es que además tenemos a dos Hulks más, Panteras Negras, Novas, Skrulls, Guardianes de la Galaxia y también reyes y reinas cósmicos que se enfrentarán los unos con los otros por una serie de asesinatos que ponen en jaque la estabilidad del cosmos. Los personajes son llamativos por sí solos y si encima sumas a eso el elenco de artistas que firman la obra y la premisa de un misterio que puede provocar una guerra, el resultado es un inicio más que prometedor.

He de decir que la primera lectura me ha encantado... y la segunda también. Bien es cierto que adoro Planeta Hulk y eso me ha hecho entrar con muchas ganas a este evento de Hickman, pero es que encima el guion es interesante, va como un tiro desde el primer momento y Coello está que se sale en el apartado artístico. Planeta Coello también me gustaría, que quede claro.

Creo que vale la pena probar con esta idea de Marvel y ojalá se asiente de nuevo un evento cósmico que Hickman pueda ir desarrollando. De momento pinta muy bien y siendo solo cuatro números, el riesgo es mínimo.

Precio: 3,50 euros

DC y Marvel vuelven a unirse aunque les falta contundencia

En este caso la historia principal se centra en Batman y Masacre y el contraste está lógicamente en la seriedad del murciélago contra el humor negro y constante de Deadpool. Sinceramente me ha gustado el contraste. No es nada del otro mundo y aún así es gracioso. Además lo dibuja Greg Capullo y eso ya son palabras mayores. Si no saben de qué hablo lean el Tribunal de los Búhos con la etapa de Scott Snyder. La combinación Wells-Capullo funciona y lo hace porque aparte de Batman aquí lo que cuenta es el pique entre Joker y Masacre por ver quién es más toca... bueno, ya saben lo que quiero decir.

Hay que matizar que en esta grapa número 1 no solo tendremos a Batman uniendo fuerzas con Masacre sino que Marvel y DC mezclan más personajes como Daredevil y Green Arrow, Wonder Woman y Capitán América, un duelo entre el Caballero Oscuro y el Lobezno de Frank Miller, Green Lantern y los Guardianes de la Galaxia y una sorpresa más en modo ‘infantil’. En el apartado de guiones y dibujo, Chip Zdarsky, Kelly Thompson, Zeb Wells, Adam Kubert, Gurihiru, Greg Capullo, Kevin Smith o Terry Dodson. Gran elenco.

La historia que más me ha gustado aunque muy breve como el resto ha sido la de Daredevil con Green Arrow. Son dos personajes urbanos, repletos de crítica social y la verdad es que quedan de lujo juntos. Las historias no son muy allá la verdad ya que no pasan de una lectura de 5 minutillos, sin embargo, son curiosas y resultonas. La de Wonder Woman y el Capi es bastante emotiva, por otro lado. Por ello mi conclusión es que este crossover no llega a la excelencia, pero funciona. Eso sí, no recomiendo coleccionar todas las portadas variantes aunque haya un pack que las contiene todas. Elige una y tira. Ahora bien, esto es solo un consejo. Libertad Digital y de compra, por supuesto. Lo que me ha decepcionado un poco, perdón padre porque he pecado, es la historia de Frank Miller. Sabe a poco.

Precio: 6 euros