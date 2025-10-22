Histórico cambio en Venom: el español Carlos Gómez dibuja al nuevo huésped del simbionte de Marvel

Ya empecé así una noticia sobre Carlos Gómez y vuelvo a repetirlo sin dejar lugar a la duda: aquí somos fans de Carlos Gómez. No solo por haberle podido entrevistar en varias ocasiones sino porque el español está dejando trabajos en Marvel de un altísimo nivel artístico. Está en la élite y como tal ya forma parte de la historia viva de la casa de las ideas. Ya fue un bombazo su participación en Los 4 Fantásticos de Ryan North y ahora lo es su nuevo Veneno (New Venom).

Ya contamos en su día el argumento de esta nueva cabecera que nos deja justo después de la guerra de Veneno. El final de ese evento dejaba al simbionte Veneno fuera del mapa. No se quedó con nadie en particular y no tenía huésped. Ahora ya lo tiene y el cambio es histórico. ¿Quién lleva al simbionte? Nos daban cuatro opciones y el guion iba jugando con nosotros para que vayamos apostando de forma particular por su identidad. Cuatro opciones: Rick Jones, Luke Cage, Madame Máscara y Robbie Robertson. Al guion, Al Ewing. ¿Fue alguno de estos cuatro? Pues no. Zasca en toda regla porque la verdadera identidad de este nuevo Veneno ya ha sido revelada y tanto Ewing como Carlos nos han engañado a todos.

Ojo spoilers

Quedan avisados previamente y aquí en estas primeras líneas les seguimos avisando. Llegan spoilers. El nuevo huésped del simbionte es... mejor dicho, la nueva huésped del simbionte es... Mary Jane Watson. Sí, así es. La eterna novia de Peter Parker es la nueva ‘propietaria' del simbionte y es la que se esconde bajo este nuevo aspecto dorado y negro.

Así queda Mary Jane con el simbionte con dibujo de Carlos:

Carlos Gómez que, por cierto, ya pasó por los micrófonos de esCine para hablar de este proyecto y de su participación también en Los 4 Fantásticos de Ryan North.