Ágora Diplomática y el AIR Center de Azerbaiyán firman un acuerdo para reforzar la cooperación académica e institucional

Ágora Diplomática y el Center of Analysis of International Relations (AIR Center) de Azerbaiyán han firmado en Barcelona un Memorando de Entendimiento (MoU) para fortalecer la cooperación académica e institucional entre ambos países.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de Ágora Diplomática, **Pau Herrera**, y el director de Departamento del AIR Center, **Vasif Huseynov**, y prevé el intercambio de publicaciones, la participación mutua en conferencias y la organización de seminarios y programas conjuntos.

El pacto se enmarca en un momento de creciente atención hacia el **Cáucaso Sur**, región que conecta el mar Negro y el mar Caspio, y que gana relevancia estratégica para la **diversificación energética europea** y la conectividad euroasiática.

Herrera destacó que el memorando "permite alinear agendas y compartir conocimiento con impacto práctico", y reafirmó la vocación de **Ágora Diplomática** de "tender puentes entre actores nacionales e internacionales de la **diplomacia**".

Por su parte, **Huseynov** señaló que el acuerdo "facilitará un diálogo académico más amplio y conectará comunidades de expertos de **España y Azerbaiyán** en seguridad, conectividad y desarrollo".

El documento establece un marco estable de colaboración para desarrollar **mesas redondas**, visitas de estudio y **publicaciones aplicadas** orientadas a las necesidades de decisores públicos y privados en ámbitos como la energía, la logística, las infraestructuras y la educación superior.

La iniciativa también refuerza la **dimensión europea** del proyecto, en un contexto en el que la **política exterior de la UE** presta creciente atención al flanco oriental y busca alianzas que traduzcan la complejidad regional en propuestas verificables, mediante informes conjuntos y ciclos de conferencias.