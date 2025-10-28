Crisis de identidad: el día que DC habló de violaciones, falsa moralidad y justicia extrema

Hay temas que la gente piensa que no se tratan en los cómics. Se sigue difundiendo el bulo de que son solo tíos o tías en pijama repartiendo galletas a diestro y siniestro. A veces lo ha sido, lógicamente, pero el paso del tiempo y el perfeccionamiento y madurez de estas obras trajo consigo infinidad de argumentos en contra de estos clichés. Solo hay que leer el sello Vértigo para darse cuenta de ello.

En este caso os traemos a la sección un Must Have de Panini llamado ‘Crisis de identidad’. Brad Meltzer firma el guion y al dibujo tenemos a Rags Morales. ¿Qué diferencia esta crisis de otras de DC? Principalmente que con este evento, DC se atrevió a poner sobre la mesa temas tan contundentes y violentos como las violaciones, los oscuros secretos detrás de la supuesta justicia y la falsa moralidad con la que a veces nos autoengañamos. Solo por esa verdad incómoda mostrada en las viñetas leer este cómic merece la pena.

Enseguida vamos con el grueso de la reseña, pero antes apartado técnico del cómic: Brad Meltzer al guion, dibujo de Rags Morales, contiene Identity Crisis 1-7, cartoné tapa dura, editorial Panini, 256 páginas y un precio de 25 euros.

Vamos con la reseña

¿Vale todo para hacer justicia?

Lo más impactante del cómic es el tono que se pone como premisa desde el primer momento. Si alguien sigue pensando que los cómics son para niños o para adolescentes hay mil ejemplos que ponerles para romper ese cliché y uno de ellos es Crisis de Identidad. Aquí veremos cómo el asesinato de la mujer del Hombre elástico desencadena un carrusel de acontecimientos que acabará por revelar la oscuridad que hay dentro de la Liga de la Justicia.

La historia arranca con el asesinato de la mujer del Hombre elástico y a partir de ahí varios temas se ponen sobre la mesa. El primero es evidente: ¿Quién la mató? El segundo viene a rebufo de este: ¿Qué supone revelar la identidad para los superhéroes y sus familias? Y el tercero y no menos importante: ¿Vale todo por hacer justicia?

A lo largo del cómic, el guion de Brad Meltzer nos someterá a un duelo psicológico entre lo que se debe considerar justicia y lo que realmente lo es. Poniendo a prueba si vale pasarse de la raya porque "no queda otro remedio". En esa combinación de valores y dudas en la identidad de todo superhéroe veremos a todos los personajes importantes de DC incluyendo a Batman, Superman o Wonder Woman, pero dando vital importancia a secundarios de lujo. Para mí Green Arrow tiene un papel fundamental en este cómic y la mayoría de conversaciones en las que interviene son fascinantes.

Otro punto a favor de este gran cómic es su apartado conversacional. Hay momentos de acción durante las siete grapas que dura este mini evento, sin embargo, lo más importante y lo más maduro está dentro de los duelos dialécticos. Meltzer nos da momentos de discusión y duelos vitales y morales que elevan esta obra a ser algo más que un cómic de superhéroes. Aquí no hay un blockbuster sino un drama en toda regla que pondrá a prueba los valores de cada integrante de la Liga de la Justicia.

Por cierto, dentro de todos los temas que se tratan aquí hay uno que te da que pensar durante y después de la obra. Al menos en mi caso me pasé un rato pensando en todo lo que supone revelar tu identidad para hacer justicia. Ok, lo que haces ayuda a la gente y salvas más vidas de las que se pueden perder por el camino, pero esa minoría que no se salva puede estar en tu círculo cercano. Si tus enemigos conocen tu identidad... ¿Vale la pena hacer el bien si le cuesta la vida a tus seres queridos? Este cómic les hará esa pregunta y parte del encanto de este evento es pensar para responder a esa cuestión.

Al dibujo, Morales. Al color, Alex Sinclair. Si el guion de Meltzer pide oscuridad y tonos fríos, Morales y Sinclair cumplen a la perfección. Me falla quizá en los momentos de acción, sin embargo, es un cómic que vive más de la conversación que de las peleas. Os dejo varios ejemplos:

Conclusión: un gran ejemplo de la infinidad de posibilidades que puede dar un cómic de superhéroes tanto en fondo como en forma. Un drama que se aleja de los blockbuster para poner sobre la mesa asuntos que ni los superhéroes pueden evitar. La identidad de los mismos no siempre es blanco o negro y aquí el guion del Meltzer explora de la mejor manera todos los grises que hay en el medio de esos extremos. Morales y Sinclair aciertan también con el tono y el estilo. Si dudan de la madurez de los cómics, lean esto y olviden los clichés. Si gustan, disfruten de la lectura.