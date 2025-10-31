'Thor Tormenta Divina': Busiek y Rude firman un cuento clásico para nostálgicos del dios del trueno

Vikingos, dioses, héroes humanos y un anciano que cuenta una historia de Thor clásica con un dibujo que nos lleva de lleno a los años 70. Eso es lo que encontramos en el Must Have de Panini, Thor Tormenta Divina, la última obra en este formato de "debes tener" con la que la editorial española selecciona cómics míticos sobre personajes o grupos de Marvel y DC.

En este caso y ya van un total de 104 Must Have en Marvel, Panini selecciona un relato clásico firmado por Kurt Busiek y Steve Rude en el que encontraremos una historia adecuada para los veteranos fans del dios del trueno.

Enseguida vamos con la reseña, pero antes, apartado técnico del cómic: guion de Kurt Busiek, dibujo de Steve Rude, cartoné tapa dura, contiene Thor: Godstorm 1-3, 128 páginas y un precio de 16 euros.

Vamos con la reseña

Un cuento clásico que nunca pasará de moda

Nos ponemos nostálgicos. Desde el inicio tenemos en este ‘Thor Tormenta Divina’ una narración clásica con un misterioso anciano que en la época vikinga se aparece ante dos niños. Ambos se interesan rápidamente por la naturaleza y la identidad de este anciano y él atrae su atención prometiéndoles un relato sobre las aventuras del dios Thor en el futuro. Los niños se sientan ante él y empiezan a escuchar. A partir de ahí, tres relatos sobre una misma aventura del dios nórdico en la que Thor, siglos después de la era vikinga, tendrá que hacer frente a la tormenta divina, una entidad que se descontrola y desafía al mismísimo dios del trueno.

Kurt Busiek usa estas tres historias en una para llevarnos a ese estilo que tantas alegrías dio al cómic allá por los años 70. Aquí nos encontramos al Thor más clásico. De hecho aun se usa su identidad humana como Donald Blake. ¿No sabéis de qué os estoy hablando? Os lo explico. En su origen en los cómics, Thor se llamaba Donald Blake y era un estudiante de medicina cojo que se encontraba de vacaciones en Noruega. Allí, minusválido y alejado del estado físico del mítico dios nórdico, encuentra un palo de madera en una cueva y cuando lo choca contra el suelo, este se transforma en Mjolnir y él se convierte en Thor. Con el martillo en la mano posee todos los poderes del dios del trueno, pero si deja de tenerlo en las manos por más de un minuto vuelve a su estado normal, es decir, a ser Donald Blake.

Después de ese curioso nacimiento en las viñetas, el paso del tiempo fue reformulando al personaje e introduciendo relatos nórdicos en los que se explicaba que el dios Odín, como castigo, metió el cuerpo de su hijo en este recipiente humano. Esto es lo que se contaba en las historias clásicas de Thor y aquí todavía vemos a Blake como doctor y también a su mítico amor Jane Foster como su asistente y enfermera.

Busiek nos sitúa a este Thor luchando contra esta tormenta divina que se cansó de recibir órdenes, pero no se olvida de meter en la ecuación a Loki liándolo todo desde las sombras y a Odín como el furioso padre de todos. Esto hace que el cuento mitológico que se nos cuenta en tres grapas tenga esa parte de dioses y humanos conviviendo que tanto gustó en su día a lectores y editores de Marvel llegando así a ser lo que terminó por definir al personaje con esos relatos de Asgard.

La historia no deja de ser una aventura clásica del dios del trueno y eso quizá aleje a los lectores acostumbrados a las etapas más modernas o al Thor de las películas. Busiek usa mucho texto y narraciones en off para explicar lo que sucede y esto no siempre encaja en el público más actual. Sin embargo, los que somos más veteranos agradecemos este toque clásico que recuerda a épocas más añejas. Por eso creo que este material es más para veteranos del cómic que para noveles aunque si ya tienes un buen bagaje, la historia no es ni mucho menos lenta. Además el dibujo de Steve Rude, también clásico, termina de rematar un cómic que no sé si es un Must Have del personaje, pero desde luego es muy disfrutable si te apasiona el lore de Thor.

Os dejo ejemplos del dibujo:

Por cierto, Loki en este cómic es... ¡Loki! Nada de blanqueamientos a lo UCM ni nada por el estilo. El dios del engaño es, sorpresa, un mentiroso sin corazón y así debería ser siempre. Punto final.

Conclusión: lo más interesante aquí es conocer esa mezcla y esa transición entre el Thor inicial de los cómics y el que luego terminó de conformarse con la mitología nórdica. Esto es como un término medio de todo ello y si te gusta la parte más tradicional de los personajes Marvel este cómic te puede interesar. Además tanto Busiek como Rude forman una increíble pareja en este estilo de cómic clásico. Por otro lado, si eres un lector de tendencias modernas se te puede hacer un poco más cuesta arriba. Aun así siempre aconsejo no ser prejuicioso con el material más antiguo. Si gustan, disfruten de la lectura.