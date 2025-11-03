Menú

¿Cuál es la abreviatura correcta de "por ejemplo"? La RAE despeja la duda

La RAE confirma que la abreviatura adecuada de "por ejemplo" es "p. ej.". Se escribe en minúsculas, con puntos y espacios.

Aparece en apuntes, informes y mensajes de trabajo, pero sigue siendo motivo de confusión: ¿cómo se abrevia correctamente "por ejemplo"? La respuesta, según recuerda la tradición normativa recogida en obras lingüísticas y la Real Academia Española de la Legua (RAE), es clara: "p. ej."

Según la RAE, esa es la forma más extendida y recomendada en español, escrita en minúsculas, con puntos y espacios: ..."p. ej.".

Aunque existen otras fórmulas, su uso es menos frecuente. Las variantes "v. g." o "v. gr." provienen del latín verbi gratia, mientras que "e. g." (exempli gratia) se encuentra sobre todo en textos influenciados por el inglés y suele escribirse en cursiva en publicaciones formales, explica la RAE.

Ejemplos reales que ilustran su uso correcto:

"Debes incluir más frutas en tu dieta, p. ej., manzana o naranja".
"Algunas capitales latinoamericanas, p. ej., Buenos Aires y Lima, llevan siglos como centros culturales".

La RAE, señala que la confusión se ha hecho habitual en entornos digitales, donde proliferan formas incorrectas como p.e. o pej. Sin embargo, la recomendación académica no varía: en textos cuidados, especialmente profesionales o académicos, la forma preferente es "p. ej.".

Como resumen, si buscas una opción clara y correcta para escribir "por ejemplo", no hay dudas en el español actual: "p. ej.".

