¿Cuál es la abreviatura correcta de "por ejemplo"? La RAE despeja la duda

Aparece en apuntes, informes y mensajes de trabajo, pero sigue siendo motivo de confusión: ¿cómo se abrevia correctamente "por ejemplo"? La respuesta, según recuerda la tradición normativa recogida en obras lingüísticas y la Real Academia Española de la Legua (RAE), es clara: "p. ej."

Según la RAE, esa es la forma más extendida y recomendada en español, escrita en minúsculas, con puntos y espacios: ..."p. ej.".

#ConsultasDeLaSemana | ¿Cuál es la abreviatura de «por ejemplo»? En la «OLE» se recoge «p. ej.». Con el mismo significado, también existen «v. g.» o «v. gr.» para «verbi gratia» y «e. g.» o «e. gr.» para «exempli gratia», en cursiva por ser abreviaturas de expresiones latinas. pic.twitter.com/kZqxtexJSb — RAE (@RAEinforma) October 7, 2025

Aunque existen otras fórmulas, su uso es menos frecuente. Las variantes "v. g." o "v. gr." provienen del latín verbi gratia, mientras que "e. g." (exempli gratia) se encuentra sobre todo en textos influenciados por el inglés y suele escribirse en cursiva en publicaciones formales, explica la RAE.

Ejemplos reales que ilustran su uso correcto:

"Debes incluir más frutas en tu dieta, p. ej., manzana o naranja".

"Algunas capitales latinoamericanas, p. ej., Buenos Aires y Lima, llevan siglos como centros culturales".

La RAE, señala que la confusión se ha hecho habitual en entornos digitales, donde proliferan formas incorrectas como p.e. o pej. Sin embargo, la recomendación académica no varía: en textos cuidados, especialmente profesionales o académicos, la forma preferente es "p. ej.".

Como resumen, si buscas una opción clara y correcta para escribir "por ejemplo", no hay dudas en el español actual: "p. ej.".