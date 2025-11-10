Predicador de Garth Ennis y Steve Dillon: vuelve a España el mejor cómic del sello Vértigo

Desde que Panini se hizo con los derechos de DC en España, los lectores españoles esperaban con ansias la llegada de las mejores obras del Sello Vértigo. Primero fue la Biblioteca Hellblazer o la Cosa del Pantano, pero por fin ha llegado la que personalmente califico como la mejor historia de Vértigo: Predicador de Garth Ennis y Steve Dillon. Sé que es algo muy personal el hecho de calificarla como la mejor y me arriesgo con esa calificación; sin embargo, no puedo negar lo que siento por esta obra. Por ello, vamos a analizar de nuevo en esta sección de qué va y sobre todo cómo es la nueva edición de Panini.

Antes de seguir, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Garth Ennis, dibujo de Steve Dillon, cartoné tapa dura, editorial Panini, 352 páginas, contiene Preacher núms. 1-12 USA y un precio de 42 euros.

Nos vamos de Road Trip

¿Qué es Predicador?

La realidad es que Predicador es, si no el mejor, sí uno de los mejores cómics de la historia del cómic en general y del Sello Vértigo en concreto. Vértigo nos trajo hace décadas, con el desembarco británico de autores en USA, varias series de carácter adulto y oscuro con autores que tenían mucha más libertad para explorar aspectos como la violencia, el sexo, un lenguaje más contundente y una crítica de carácter político y social. Se abrió la mano en una parte de DC y se enfocó el mundo del cómic a un público que demandaba temas más adultos.

Se acabaron los clichés acerca de que los tebeos eran infantiles, pasados de moda y solo superheroicos. En ese contexto lució mucho el nombre de Garth Ennis, uno de mis guionistas preferidos por su forma de contar las cosas. El autor irlandés sacó a la palestra todo su tono gamberro y macarra para dar materiales de un nivel tan alto como lo que hizo en Hellblazer o en el propio Predicador. Eso hizo que para muchos este tipo de personajes o cabeceras se convirtiesen en series de culto, como es el caso de esta historia.

¿Sabían que John Constantine fue el germen de nuestro predicador Jesse Custer? El bueno de John era rubio y Jesse Custer, nuestro predicador, moreno, pero esa diferencia es mínima en contraste con todo lo que tienen en común. Ambos comparten ese toque canalla, guaperas, violento, alcohólico, cínico y de mala leche que tanto gusta a Garth Ennis y eso es Predicador. Bueno, eso y muchísimo más con el resto del trío protagonista del cómic. Al predicador se le unen por el camino una exnovia con un oscuro secreto y un vampiro. Sí, un vampiro. ¡Y menudo vampiro! El señor Cassidy. Un irlandés chupasangre que se unirá a Custer y Tulip en un road trip maravilloso.

Aquí tenemos a Jesse Custer, que pasa de ser predicador en un pequeño pueblo, a recorrer el país buscando a Dios. A su lado, su exnovia Tulip y el vampiro Cassidy. Un trío que se meterá de lleno en una guerra entre cielo e infierno con el mandamás de todo en paradero desconocido. Además, Jesse ha sido poseído por una entidad con un poder tal que permitirá a nuestro protagonista usar la "palabra de Dios" para dominar a cualquier persona. No puedes negarte a lo que te diga Jesse y eso generará muchos momentos tragicómicos. Alrededor de estos personajes veremos ángeles, demonios, policías, asesinos, gamberradas, violencia, sexo, conversaciones a lo Tarantino, escenas surrealistas y divertidas, crítica política, social, etc.

Y en todo este cóctel de Ennis completa el show el dibujo de un Steve Dillon, ya desaparecido, que es pura ambrosía narrativa y artística. Es una pena que se fuese tan pronto porque dejó momentos como estos:

La edición de Panini

Vamos primero con el contenido. En este primer tomo de los siete que conformarán la serie vamos a conocer el inicio de esta aventura con 352 páginas en las que tendremos dos arcos. El primero de presentación y el otro, de mis preferidos, en el que se nos habla del pasado traumático de Jesse incluyendo una familia loca y una granja.

En este caso, algo que no pasaba en otras ediciones, tendremos las portadas originales de Glenn Fabry bien colocadas al inicio de cada grapa. Os dejo fotos del exterior del cómic y del lomo:

A nivel de extras, entrevistas, diseños, portadas alternativas... lo mejor para un coleccionista.

Por cierto, si había alguna duda, el papel de la edición es satinado, no offset, ya que no es el mismo caso que la Biblioteca Hellblazer, donde sí queda mejor un papel poroso en las etapas más antiguas.

Conclusión: sin duda estamos ante oro puro de los cómics. Un clásico imperecedero del cómic que merece una edición en tapa dura de esta calidad. El desarrollo de personajes es marca de la casa de Garth Ennis y es complicado que no te enamores de este trío formado por Custer, Tulip y Cassidy. Vértigo garantiza un tono adulto y temas que otros no se atreven a tocar. Si nunca te atreviste a entrar en esta obra ha llegado el momento. Palabra de Dios, como diría Ennis. Si gustan, disfruten de la lectura.